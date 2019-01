Garantia como nova loja no Tarrafal

​A Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde SA, líder do mercado segurador nacional, inaugurou no passado dia 12 de Janeiro, sábado, a Agência do Tarrafal, alargando para 15 o n.º de agências da sua rede comercial.

A cerimónia que contou com as presenças da Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitaçao (MIOTH), do Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal (CMT) e eleitos municipais e de representantes dos principais parceiros institucionais da seguradora, foi enquadrada no extenso programa de inaugurações da edilidade no âmbito das actividades comemorativas do Município do Tarrafal e das Festas de Santo Amaro.

Na ocasião o Presidente da CMT, José Pedro Soares, manifestou a sua satisfação por poder contar com a presença física de uma empresa com a envergadura e a importância da Garantia para o desenvolvimento económico-social do referido município, designadamente do seu tecido empresarial, ao passo que o Administrador Executivo da seguradora, Luís Eduardo Nobre Leite, realçou que a abertura da referida agência, para além de prosseguir objectivos de natureza comercial alinhada com a política de proximidade aos clientes, representa um forte comprometimento da Companhia com a região de Santiago Norte, conforme ficou expressa com a presença de toda a primeira linha dirigente no acto.

No decurso do 1º trimestre de 2019, a seguradora líder do mercado deverá abrir uma agência na ilha da Brava, cobrindo assim todas as ilhas do País, à excepção do Maio, em paralelo com a aposta que vem sendo feita na melhoria do serviço prestado aos clientes, seja por via da modernização das suas agências, seja através do aproveitamento das novas tecnologias e das plataformas digitais, como são os casos da nova versão do Garantia Mobile e das funcionalidades do seu website.