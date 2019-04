Vivo Energy lança campanha “Dupla Sorte” para assinalar 100 anos da Shell em Cabo Verde

O lançamento oficial da campanha aconteceu na tarde desta quarta-feira, na Praia, no Posto de Combustível da Shell em Chã de Areia. Até o término da campanha, no mês de Dezembro, o prémio mais aliciante são duas Toyota Hiace.

A abertura da campanha “Dupla Sorte” contou com a presença de utentes dos serviços da Vivo Energy, de gerentes dos diversos postos de venda da ilha de Santiago e do presidente do Conselho de Administração da petrolífera, o gestor Moussa Konate.

No acto da abertura oficial da campanha “Dupla Sorte”, o director Comercial da Vivo Energy, João Carlos Silva, começou por expressar a gratidão da petrolífera pelos seus clientes.

“Expresso o nosso reconhecimento por todos aqueles que todos os dias fazem desta marca aquilo que ela é, o símbolo da cabo-verdianidade, pois a Shell é uma marca tão cabo-verdiana quanto a cachupa, quanto o batuco e quanto a morna”.

O prémio mais aliciante da festa do centenário da empresa em Cabo Verde é Duplo, pois durante a campanha serão sorteados duas Toyotas Hiace, uma com destino às ilhas de Barlavento e outra com destino às ilhas de Sotavento.

Conforme o regulamento do sorteio, por cada 2000$00 em combustível e/ou lubrificantes Shell o cliente recebe um cupão de participação. O participante só terá de preencher o cupão com os dados solicitados e colocar na tômbola disponível em todos os Postos de Combustíveis Shell. E como a sorte é dupla, o participante fica automaticamente habilitado a outros prémios mensais, tais como frigoríficos, Televisão Plasma, senhas de combustíveis entre outros.

A Vivo Energy Cabo Verde é uma companhia que nasceu de uma Joint-Venture entre três empresas que, em Dezembro de 2011, decidiram adquirir a Sociedade Comercial Shell CaboVerde, SARL, que operava no país desde 1919.

A Vivo Energy Cabo Verde veio dar um forte impulso para o desenvolvimento do sector petrolífero em Cabo-Verde, ao dar continuidade na aplicação das melhores práticas internacionais da indústria petrolífera e melhorando a sua posição de referência no mercado nacional, pela excelência das suas operações. Tem orgulho em ser uma das mais antigas Companhias a operar em Cabo Verde e a marca Shell ser uma das marcas com maior reputação no país.