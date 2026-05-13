Edição 1276

Destaque de manchete para as eleições legislativas que se realizam no próximo fim-de-semana.

A campanha para as eleições legislativas de 17 de Maio de 2026 entrou na sua fase decisiva. Com o país polarizado entre a continuidade e a mudança, os cinco partidos concorrentes intensificaram as acções no terreno e os apelos à mobilização do eleitorado. Numa semana marcada pelo debate televisivo que reuniu todos os líderes partidários, não faltaram promessas, acusações e até confrontos físicos entre militantes. No domingo, Cabo Verde decide.

Também nesta edição damos destaque à entrevista com Leão Lopes sobre os 90 anos da Claridade.

Ao longo deste ano, o Expresso das Ilhas assinala os 90 anos da Claridade, não como simples efeméride, mas como exercício de interrogação crítica sobre um dos momentos mais decisivos da história intelectual cabo-verdiana. Fundada em 1936, a Claridade foi muito mais do que uma revista literária. Constituiu um gesto fundador de modernidade crítica, ao afirmar um novo modo de pensar o país a partir de dentro, com rigor, densidade histórica e responsabilidade cultural.

Na capa desta semana há igualmente espaço para a polémica em torno do mais recente aval do Estado à CVTelecom por causa da renovação do cabo submarino

A decisão do Governo de conceder um aval soberano de 37 milhões de euros à CVTelecom, no âmbito de um financiamento destinado à modernização das infraestruturas de telecomunicações do país, reacendeu o debate sobre concorrência, neutralidade e papel do Estado no sector das telecomunicações em Cabo Verde.

Na Economia o destaque vai para os mais recentes pronunciamentos do BCV e do FMI.

A inflação deverá aumentar para 2,7% em 2026, impulsionada pela subida dos preços da energia, do petróleo e dos produtos alimentares no mercado internacional, segundo o Banco de Cabo Verde. O FMI considera que o país tem, para já, capacidade para absorver os impactos imediatos das tensões geopolíticas, incluindo a guerra no Médio Oriente, graças às reservas externas e às almofadas orçamentais existentes. No entanto, alerta que um choque mais prolongado poderá exigir ajustamentos de política mais profundos para conter custos, proteger as populações vulneráveis e assegurar a redução da dívida pública.

Outro tema que merece destaque de capa nesta edição do Expresso das Ilhas é o do esclarecimento do Tribunal de Contas que confirmou que a Câmara Municipal da Praia executou obras públicas sem o obrigatório visto prévio daquela instituição, em situações relacionadas com contratos de asfaltagem e reabilitação viária na capital do país. A informação consta de um esclarecimento institucional divulgado pelo Tribunal, no passado dia 8 de Maio, no qual são detalhadas decisões de recusa de visto e os fundamentos legais associados aos processos.

Para ler também a reportagem desta semana sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência às mesas de voto.

Os primeiros passos para que as pessoas com deficiências em Cabo Verde possam exercer o direito de voto já foram dados. Entretanto, admitem as associações da área que ainda não se pode falar de uma acessibilidade plena enquanto persistem dificuldades na autonomia, na confidencialidade dos votos, na comunicação, na alfabetização em braille, no transporte e outras mais dificuldades.

Na Cultura o destaque vai para a conversa com Nelson Freitas que celebra 25 anos de carreira.

O artista, compositor e produtor cabo-verdiano Nelson Freitas apresentou, no passado dia 8 deste mês, na Cidade da Praia, o seu recente trabalho discográfico intitulado “Legacy” (Legado), um álbum que marca uma nova fase da sua carreira artística e que, segundo o artista, será o último no formato tradicional de álbum.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Há silêncios que decidem nações’ da autoria de Paulo Veiga; ‘Expandir melhor, não expandir mais: limites macrofiscais e política expansionista em Cabo Verde’ da autoria de Sandeney Fernandes e ‘A Nova Filosofia da Ciência’ de Carlos Bellino Sacadura