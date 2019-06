Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva marca presença na celebração do 40º Aniversário da SHELL Fazenda

​O Posto de Combustível Shell Fazenda comemorou no dia 05 de Junho o seu 40º aniversário de existência.

Lisa Oliveira, actual gerente é filha da antiga gerente Sra. Benilde Silva, a primeira mulher a gerir um posto de combustível em Cabo Verde.

A comemoração do 40º aniversário foi marcada por momentos de muita emoção e contou com a presença do Primeiro Ministro de Cabo Verde Dr. Ulisses Correia e Silva, do PCA da Vivo Energy Cabo Verde Dr. Moussa Konate, o Director Comercial de Marketing Dr. João Carlos Silva, vários colaboradores da Vivo Energy Cabo Verde, amigos, convidados, parceiros e clientes.

A ocasião foi coroada por uma homenagem à Sra. Benilde Silva pelo trabalho feito, por ser a primeira mulher a gerir o Posto de Venda e por ter feito com que esta história unisse famílias, colaboradores, amigos, clientes e parceiros há 40 anos. A História que nos une há 40 anos, foi o lema escolhido para assinalar o momento.

O Primeiro Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva felicitou a Shell Fazenda e expressou o seu mais profundo reconhecimento e gratidão por tudo o que a Vivo Energy tem feito e continua a fazer para o desenvolvimento da economia de Cabo Verde.