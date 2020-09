Ecobank Cabo Verde e Garantia estabelecem parceria mútua para comercializar e distribuir produtos de seguros

Ecobank Cabo Verde e Garantia - Companhia de Seguros de Cabo Verde, assinaram um acordo para facilitar a comercialização de produtos de seguros nas agências bancárias.

O acordo foi assinado pela Diretora Geral do Ecobank Cabo Verde, Sra. Aminata Nana Sakho e pelo Diretor Executivo da Garantia - Companhia de Seguros de Cabo Verde, Dr. Luís Leite. O Ecobank e a Garantia melhoraram a sua proposta de valor para os seus clientes e reforçaram a rede de distribuição de seguros da Garantia.

Disse a Sra. Aminata Nana Sakho:

"O Grupo Ecobank tem demonstrado um forte compromisso no setor da Bancassurance em toda a África e estabeleceu várias parcerias em cada mercado que operamos. A Garantia é um parceiro ideal para lançar o nosso negócio da Bancassurance em Cabo Verde. A sua visão e orientação digital estão perfeitamente alinhadas com a nossa ambição de liderar o sector bancário digital em Cabo Verde. Temos confiança que uma oferta de Bancassurance digital, combinada com a omnipresença proporcionada pelo Ecobank, irá acelerar o nosso objetivo de atingir 100 milhões de clientes em toda a África até ao final de 2020 e expandir a nossa gama de produtos e serviços aos nossos estimados clientes".

O Dr. Luis Leite afirmou:

"A parceria com o Ecobank demonstra a credibilidade que a Garantia tem proporcionado ao sistema financeiro nacional e ao mercado há quase 30 anos, o desenvolvimento da Bancassurance e a transformação digital da Empresa, para além de estar alinhada com a estratégia global do Grupo Fidelidade, a que pertencemos".

Com esta parceria, o Ecobank distribuirá produtos de seguros como o Seguro de Vida, Seguro Automóvel, Seguro de Habitação, Seguro Multirisco... entre outros.

Sobre o Ecobank Cabo Verde

O Ecobank Cabo Verde é uma filial do Grupo Ecobank, o principal grupo bancário pan-africano independente. O Grupo Ecobank emprega mais de 15.000 pessoas e atende cerca de 20 milhões de clientes nos setores da Banca dos Particulares, das Pequenas/Médias Empresas e das Grandes Empresas em 33 países africanos. O Grupo possui uma licença bancária na França e escritórios de representação em Addis Abeba, Etiópia; Joanesburgo, África do Sul; Pequim, China; Londres, Reino Unido e Dubai, Emirados Árabes Unidos. O Grupo oferece uma gama completa de produtos, serviços e soluções bancárias, incluindo contas bancárias e depósitos, empréstimos, serviços de gestão de tesouraria, consultoria, comércio, valores mobiliários, gestão de patrimônio e de ativos. A ETI está cotada na Bolsa de Valores em Londres, na Nigéria em Lagos, na Gana em Acra e na Bolsa de Valores dos Mercados Mobiliários em Abidjan, Costa do Marfim.

