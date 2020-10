A Vivo Energy demonstra a necessidade de melhoria contínua da segurança

Os eventos do Dia anual da Segurança decorrem em todo o Grupo Vivo Energy

A Vivo Energy, responsável pela distribuição e comercialização pan-africana de combustíveis e lubrificantes das marcas Shell e Engen, realizou o seu Dia Anual da Segurança, em todo o grupo, reforçando a importância da Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente (HSSEQ) na Vivo Energy.

O Dia da Segurança constitui uma oportunidade para que todos os colaboradores e contrators da Vivo Energy voltarem a focar-se na importância do HSSEQ. O tema do evento deste ano, «Segurança: A Acção é Importante», convidou os colaboradores e as equipas a recordarem porque é que a segurança é importante e explicar como mudaram os comportamentos, sistemas e processos para melhorar o HSSEQ no local de trabalho.

Em Julho, Christian Chammas, Diretor Executivo do Grupo, convidou todos os colaboradores a apresentarem exemplos de iniciativas de melhoria da segurança. Foram apresentados cerca de 400 registos, o que demonstra o quanto os colaboradores da Vivo Energy se preocupam com a segurança. As equipas de gestão de cada um dos mercados da Vivo Energy selecionaram o melhor exemplo de melhoria da segurança do seu próprio país. Estes foram apresentados e partilhados em todo o Grupo, para demonstrar como A Acção é Importante na segurança, encorajando os colegas a adotarem estas iniciativas de melhoria da HSSEQ nos seus próprios mercados.

Comentando sobre o Dia da Segurança, Grant Bairstow, Responsável pela HSSEQ do Grupo Vivo Energy, disse: “A segurança é uma parte integral e essencial de tudo o que fazemos na Vivo Energy e permanece uma prioridade absoluta em toda a nossa atividade, para a nossa equipa e os nossos contrators. Tendo em conta que muitos funcionários têm trabalhado a partir de casa na sequência da COVID-19, passando menos tempo no local de trabalho, é especialmente importante para o Dia da Segurança 2020 envolver os colaboradores em questões de HSSEQ”

Para além de partilharem as suas iniciativas de melhoria da segurança, esta semana, cada mercado desenvolveu um programa de atividades para recordar aos seus colaboradores o foco no HSSEQ, culminando em eventos físicos e virtuais.

A principal prioridade da Vivo Energy é, e sempre será, a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, clientes e das comunidades onde operamos - uma prioridade que se tornou mais complexa com o impacto da COVID-19. Comentando a resposta da HSSEQ da Vivo Energy à COVID-19, Bairstow concluiu: “No início da pandemia, agimos rapidamente e com determinação, implementando uma série de medidas de saúde e segurança preventivas e protetoras em toda a Vivo Energy. Enquanto fornecedor de produtos essenciais nos nossos mercados, mantivemos o fornecimento aos nossos pontos de venda a retalho e aos clientes comerciais”.

A Vivo Energy continuará a trabalhar arduamente para alcançar os seus objetivos no que a HSSEQ diz respeito, no sentido de progredir continuamente para se tornar a empresa de energia mais respeitada de África.