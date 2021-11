THE RESORT GROUP PLC anuncia nova composição do Conselho de Administração

No seguimento da estratégia delineada para a sua operação em Cabo Verde, o The Resort Group Plc anuncia a alteração efetuada no seu Conselho de Administração.

Desde junho de 2021, Kais Mbarek assumiu a posição de Managing Director com o pelouro de gestão das operações hoteleiras em Cabo Verde, juntando-se ao Conselho de Administração do Grupo composto por Robert Jarrett, na qualidade de fundador e Presidente do Grupo e Charles King, Chief Operations Officer.

O Grupo felicita a nomeação de Kais Mbarek, executivo com elevada experiência internacional no setor hoteleiro em Cabo Verde, sendo esta nomeação o corolário do seu percurso com o grupo há mais de uma década.

Esta reorganização do Conselho de Administração do grupo visa reforçar e dar resposta à estratégia e ao compromisso com Cabo Verde, numa altura em que as suas unidades hoteleiras têm vindo a retomar as suas operações, que se encontravam encerradas desde do início da pandemia causada pela Covid-19.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1040 de 3 de Novembro de 2021.