Parabéns à Uni-CV pela abertura do Curso de Licenciatura em Língua Chinesa

No dia 19 de novembro de 2021, tive o prazer de assistir à cerimónia de abertura do Curso de Licenciatura em Língua Chinesa da Uni-CV com a Secretária de Estado do Ensino Superior, Dra. Eurídice Monteiro, a Magnífica Reitora da Uni-CV, Dra. Judite Nascimento, Diretores do Instituto Confúcio na Uni-CV, Dr. Zhou Fuqiang e Dra. Ermelinda Tavares, Presidente da AMICACHI, Sr. José Correia e com professores e alunos da Uni-CV. Em nome do Governo chinês, gostaria de dar os parabéns para o resultado frutífero no domínio da cultura e da educação entre a China e Cabo Verde e expressar sinceros agradecimentos aos governos dos dois países, universidades e amigos que têm esforçado para promover este projeto!

O primeiro Instituto Confúcio de Cabo Verde estabelecido na Uni-CV, e o ensino da língua chinesa em Cabo Verde a partir daí, estão intimamente relacionados com o meu trabalho como Embaixador da China em Cabo Verde. Logo após ter assumido o cargo, em 2015, participei na cerimónia de inauguração do Instituto Confúcio na Uni-CV. Por mais de seis anos, testemunhei o seu desenvolvimento. Desde que o Instituto Confúcio na Uni-CV foi estabelecido, mais de 50 professores chineses e jovens voluntários têm vindo a ensinar em Cabo Verde e mais de 5.000 estudantes cabo-verdianos aderiram ao estudo do chinês, o que é muito inimaginável. Durante estes seis anos, conheci todos os professores chineses e jovens voluntários. Sei que a maioria deles é muito jovem, acabou de sair da faculdade e viajou até Cabo Verde, o amistoso país africano mais distante da China, para se dedicar ao ensino internacional da língua chinesa. Eles e elas estão cheios de entusiasmo pela carreira, dedicam-se ao trabalho docente do Instituto Confúcio da Uni-CV e trabalham arduamente para promover o intercâmbio cultural entre a China e Cabo Verde. Ao mesmo tempo, tomam Cabo Verde como a sua primeira parada para ir ao exterior e conhecer o mundo, deixam as suas boas memórias em Cabo Verde. Os seus estudantes cabo-verdianos espalham a semente da amizade tradicional entre a China e Cabo Verde para mais pessoas, o que florescerá e frutificará no futuro! Aqui, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos pelo seu trabalho árduo!

Agradeço à Magnífica Reitora da Uni-CV, Dra. Judite Nascimento pelo seu consistente e firme apoio ao Instituto Confúcio nos últimos seis anos, e por ter criado condições necessárias para o ensino da língua chinesa. A decisão de iniciar um curso de licenciatura em língua chinesa em Cabo Verde deu uma importante etapa. Na base disso, Cabo Verde começa a ter uma plataforma sólida para contar com a sua própria universidade para formar os seus próprios professores de língua chinesa. Será certamente benéfico para a causa da amizade entre a China e Cabo Verde a longo prazo, bem como irá beneficiar a contínua expansão do processo de internacionalização da Uni-CV. É uma decisão clarividente.

Gostaria de agradecer ao senhor Presidente da AMICACHI, Sr. José Correia pela sua contribuição no processo de estabelecimento do Instituto Confúcio. A AMICACHI, como uma organização não-governamental cabo-verdiana, composta maioritariamente por bolseiros cabo-verdianos que estudaram na China, atrai um grande número de intelectuais cabo-verdianos vocacionados à amizade entre a China e Cabo Verde. Como membro do Conselho da Administração do Instituto Confúcio da Uni- CV, a AMICACHI apoia o trabalho do Instituto Confúcio. As realizações do Instituto também contam com os esforços da AMICACHI e outros amigos.

Eu também gostaria de felicitar os alunos que vão começar o seu estudo de chinês na Uni-CV, por se tornar os primeiros alunos de licenciatura em língua chinesa no novo Campus da Uni-CV. O Sr. José Correia, Presidente da AMICACHI, foi um dos primeiros estudantes cabo-verdianos a ir à China para estudar, creio que ele tem muito orgulho disso. Acredito que depois de alguns anos, esses estudantes também podem dizer com orgulho que são os primeiros alunos que estudam chinês na Uni-CV! Espero que eles, na jornada de estudar chinês, aproveitem bem esta oportunidade, estudem com toda a dedicação e empenho, expandam os seus horizontes, e deem contribuição para a causa da amizade sino-cabo-verdiana no futuro!

O ensino da língua chinesa em Cabo Verde é parte integrante do ensino internacional da língua chinesa e avança de mãos dadas com a crescente amizade sino-cabo-verdiana. Este ano marca o 45.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. É também o centenário da fundação do Partido Comunista da China e o 72.º aniversário da fundação da República Popular da China. Os líderes dos dois países trocaram cartas de felicitações e trocaram opiniões sobre como aprofundar a amizade tradicional entre a China e Cabo Verde e expandir cooperação mutuamente benéfica. No dia 9 de novembro, transmiti mensagens de felicitações endereçada pelo Presidente chinês Xi Jinping, dirigida à Sua Excelência, o Sr. Presidente José Maria Neves, por ocasião da sua tomada de posse. Na carta, o presidente Xi Jinping disse que as relações Sino-Cabo-verdianas são amistosas há muito tempo e a cooperação pragmática entre os dois lados produziu resultados frutíferos e benefícios tangíveis para os seus povos. Após o surto da pandemia, os dois lados ajudaram-se mutuamente e deram as mãos na luta contra a epidemia, escrevendo um novo capítulo na amizade. Sua Excelência Xi Jinping atribui grande importância à amizade entre os dois países, e está disposto a trabalhar com o seu homólogo para levar as relações amistosas a um novo nível. Desde o ano passado, apesar da inconveniência causada pela epidemia para o intercâmbio de pessoal entre a China e Cabo Verde, a cooperação pragmática dos dois lados não desaceleraram. No dia 23 de julho, assisti à cerimónia de inauguração do novo Campus da Uni-CV com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, o ministro Amadeu Cruz e a magnífica reitora Judite Nascimento. O primeiro-ministro disse que a conclusão do novo Campus da Uni-CV é um ponto alto da amizade entre a China e Cabo Verde. O ministro disse que o novo Campus é um sonho tornado realidade para o Ministério da Educação de Cabo Verde! A cerimónia de abertura do Curso de Língua Chinesa na Uni-CV que hoje participamos marca um novo patamar no intercâmbio e cooperação entre a China e Cabo Verde no domínio da educação e humanidades. O Ministro Amadeu Cruz disse que o novo Campus da Uni-CV ajudará o governo a alcançar os objetivos do ensino superior e da pesquisa científica de alta qualidade e resiliente que atendam aos novos requisitos do desenvolvimento económico e social de Cabo Verde. Acredito que o curso de graduação em Língua Chinesa da Uni-CV irá definitivamente formar mais talentos internacionais para a realização dos objetivos de desenvolvimento de Cabo Verde.

Faço votos pelo Curso de Licenciatura em Língua Chinesa e pela Uni-CV! Desejo que a causa da educação, ciência e tecnologia de Cabo Verde tenha os maiores sucessos! Desejo os maiores êxitos a Cabo Verde na construção nacional! Desejo que a amizade e cooperação entre a China e Cabo Verde contribuam ainda mais para a construção de uma comunidade China-África com futuro compartilhado!