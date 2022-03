30 anos IMPAR seguros

Nos 30 anos da IMPAR Seguros, o CEO do Grupo IMPAR, Luís Vasconcelos Lopes, passa em revista três décadas de actividade e lança as bases do futuro da seguradora.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1060 de 23 de Março de 2022.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.