Nova era de novo desenvolvimento para a China e uma nova jornada de novas oportunidades para o mundo

De 16 a 22 de outubro de 2022, foi realizado com sucesso, em Pequim, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. O Congresso resumiu as brilhantes conquistas e a valiosa experiência do desenvolvimento da China na nova era e elucidou os futuros objetivos, tarefas e principais políticas de desenvolvimento do país.

Isso marca que a China promoverá de forma abrangente uma grande revitalização da nação chinesa, com umamodernização ao estilo chinês. Este foi um Congresso imensamente importante realizado em um momento crucial, em que a China caminha para a meta do segundo centenário em uma nova jornada de construção de um país socialista modernizado de forma integral, não só de grande importância para o desenvolvimento da China, mas também com impacto profundo a nível mundial.

O Congresso indicou que nos últimos dez anos vivenciamos três grandes eventos de significado real e histórico para o partido e o povo chinês: o primeiro_ Saudamos o centenário da fundação do Partido Comunista da China; o segundo_A entrada do socialismo com características chinesas em uma nova era; e o terceiro_ Completar a tarefa histórica de erradicação da pobreza e construir uma sociedade moderadamente próspera de forma integral, alcançando a meta do primeirocentenário.

O Congresso anunciou que, a partir da presente data, a tarefa central do Partido Comunista da China será o de unir e liderar povos de todas as etnias dentro do país de forma a construir um país socialista moderno alcançandoassim a segunda meta centenária: promover de forma abrangente a grande revitalização da nação chinesa com umamodernização ao estilo chinês.

A modernização ao estilo chinês é o caminho da modernização esmiuçado pelo Partido Comunista da China em consonância com as condições nacionais da China e com as características da mesma. É o caminho da modernização baseado na cooperação ganha-ganha, construção conjunta e compartilhamento, atributos comuns da modernização de todos os países, que são tambémcaracterísticas chinesas baseadas em suas próprias condições nacionais.

A modernização ao estilo chinês se distingue pelasua população enorme,um grande país com uma população de mais de 1,4 bilhão que caminha para a modernização como um todo, uma escala que excede a soma da população de todos os países desenvolvidos existentes. Uma modernização com dificuldades e complexidades sem precedentes, mas de impacto inusitado, global, e sem dúvida, um grande evento na história da humanidade.

A modernização ao estilo chinês é uma modernização que prima pela prosperidade comum para todos os povos. Sendo a prosperidade o objetivo da modernização em todos os países, e sem dúvida a modernização chinesa busca pela prosperidade comum de todas os povos, sentimento partilhado pela natureza do socialismo chinês. Ela também adere à filosofia de desenvolvimento centrada nas pessoas e evita resolutamente a polarização.Alcançar a prosperidade comum não é buscar o igualitarismo, mas garantir e melhorar a subsistência das pessoas no processo de desenvolvimento, aperfeiçoar o sistema de distribuição, aumentar o bolo e dividi-lo melhor, e gradualmente atingir a prosperidade universal,em que os que prosperaram conduzem os que ainda estão no processo, tornando as conquistas do desenvolvimento ainda melhores com benefícios cada vez mais equitativos para todos.

A modernização ao estilo chinês é uma modernização na qual a civilização material e a civilização espiritual estão em harmonia, ao promover continuadamente um desenvolvimento económico de alta qualidade, criando uma civilização material desenvolvida, ao mesmo tempo que adere aos valores centrais do socialismo, desenvolvendo uma cultura socialista avançada, levando adiante a cultura tradicional chinesa, aprimorando a democracia popular em todo o seu processo, enriquecendo o mundo espiritual das pessoas, alcançando um enriquecimento materialabrangente e o desenvolvimento integral dos povos.

A modernização ao estilo chinês é uma modernização em que o ser humano e a natureza coexistem em harmonia. Adere ao desenvolvimento sustentável e protege o ambiente natural e ecológico. Promove vigorosamente uma civilização ecológica e a construção de uma China mais bela, assente na coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza,seguindo os passos do desenvolvimento da civilização, da produção, viver uma vida próspera e efetuar a modernização do desenvolvimento verde e de baixo carbono.

A modernização ao estilo chinês é uma modernização que segue o caminho do desenvolvimento pacífico. A China sempre aderiu ao conceito de desenvolvimento pacífico, sendo construtor da paz mundial, contribuinte para o desenvolvimento global, defensor da ordem internacional e produtor e fornecedor de bens públicos. O país trabalha com todos os países para promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Esta escolheu o caminho de desenvolvimento e de modernização pacífico, enfatizando o benefício mútuo e os resultados de ganho mútuo com outros países do mundo, e continuará a oferecer novas oportunidades para o mundo com este novo desenvolvimento da China e a trazer novas contribuições para a paz e o desenvolvimento da humanidade.

Atualmente, mudanças no mundo, no tempo e na história se desenrolam sem precedentes, e o desenvolvimento da China não poderia ser isolado do mundo, tampouco o desenvolvimento do mundo ser separado da China. O20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês lidera o novo desenvolvimento da China e traz novas oportunidades para países de todo o mundo. Nesta nova jornada, a China realizará a grande revitalização da sua nação com uma modernização ao estilo chinês, e continuará a promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade contribuindo ativamente com sabedoria e força para a paz e o desenvolvimento mundial e o progresso da civilização humana enquanto esta se desenvolve. Desta feita estaremos dispostos a aprofundar a cooperação com todos os países do mundo, incluindo Cabo Verde, para benefício mútuo e com resultados ganha-ganha, a fim detrabalharmos juntos para criar um futuro ainda melhor!