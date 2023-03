Está a chegar a Leadership Summit Cabo Verde, por uma Nova Liderança Digital

A Leadership Summit Cabo Verde vai realizar-se no dia 23 de março, na Assembleia Nacional de Cabo Verde sob o tema: Nova Liderança Digital, com o objetivo de debater os desafios que se colocam às lideranças perante a transformação tecnológica. Assista a talks, entrevistas e debates com oradores de relevo nacional e internacional.

A Leadership Summit Cabo Verde será muito mais do que um único evento. Durante uma semana, existirão várias iniciativas e eventos paralelos na Ilha de Santiago.

Serão debatidos temas como:

- O digital como acelerador do empreendedorismo em benefício das organizações e da comunidade.

- Integrar as ciências humanas com a tecnologia digital é determinante para que os rápidos avanços tecnológicos signifiquem também um avanço civilizacional de pendor humanista.

- Desmaterializar não significa deixar de existir. A nova existência deve conciliar Web 3.0, 5G, Metaverso, Realidade Aumentada, 3D, Dinheiro Virtual e NFT com a definição do que significa ser humano e com todo o enquadramento ético e moral a ele inerente.

- A cibersegurança nunca foi tão estratégica para as empresas, organizações nacionais e internacionais, para os Estados e para o mundo no seu todo. O cibercrime merece uma especial atenção de todos os líderes. Essa atenção significa que devem começar a atuar já, protegendo, acautelando, evitando catástrofe.

No dia 24 de março, no Campus Universitário de Cabo Verde, terão lugar várias Masterclasses com o mote: Empreender - A Urgência de novos líderes. O digital como acelerador do empreendedorismo em benefício das organizações e da comunidade e também da diversidade. O papel dos jovens para uma sociedade justa e próspera.

A Leadership Summit Cabo Verde será um evento anual integrado no projeto Líder, que replica pela primeira vez internacionalmente o evento Leadership Summit Portugal.

É um evento realizado pela Tema Central e pela The Office, que pretende produzir conhecimento relevante em todas as áreas relacionadas com Liderança.