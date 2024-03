25 anos do Hotel mais Charmoso do Sal

O Hotel Odjo d’água, uma das mais emblemáticas infraestruturas hoteleiras do nosso país, localizado na cidade turística de Santa Maria, celebra, no próximo dia 09, 25 anos de existência. Para assinalar a data o Odjo d’água preparou um conjunto de atividades que decorrerão durante o mês de Março.

A história do Hotel Odjo d’Água confunde-se com a história do desenvolvimento turístico da ilha do Sal e de Cabo Verde. “Orgulhamo-nos de fazer parte do cartão-postal da ilha mais turística do país. E é por isso, que no nosso vigésimo quinto aniversário, assinalado no próximo dia 9 de março, queremos oferecer uma prenda à comunidade salense”, conta-nos Rafael Lobo, diretor comercial e de marketing do Odjo d’água.

Para arrancar o intitulado, ‘Março, mês do Odjo d’água’, será realizado um Torneio de Futebolim, com a participação de quatro equipas. Além do time representando o aniversariante, participarão também equipas em representação do Hotel Morabeza, do grupo Oásis Atlântico e dos professores do Sal.

O referido torneio que acontecerá nos dias 08 e 09 de março, no Polivalente de Santa Maria, com início marcado para as 17 horas, tem também uma vertente de solidariedade social, convidando os participantes, que representam infraestruturas hoteleiras e educacionais a promover a recolha de bens não perecíveis e assim apoiar a escola do ensino básico Kim Barbosa, em Santa Maria, com a atribuição de refeições quentes aos alunos.

Além destes dois eventos de cariz social e desportivo, será ainda realizada uma campanha de limpeza de praias, agendada para o dia 16 de março, sábado, com a participação de diversas instituições públicas e privadas da ilha, nomeadamente a Câmara municipal do Sal, a Escola de surf, Mitú e Djô, entre várias outras instituições. A direção incentiva a comunidade salense a participar e, para tal, “o ponto de encontro é a esplanada de praia do Odjo d’água, ‘Sambinha’, onde cada um receberá um kit de recolha de lixo, bem como água e frutas para manter-se hidratado durante a campanha de limpeza”.

Mas, o ponto alto das celebrações será a realização de um concerto musical com a participação de renomados artistas, nomeadamente Mayra Andrade e Djodje Almeida, Mirri Lobo, Constantino Cardoso, Jenifer Solidade, Bertânia Almeida e Fábio Ramos, alem da banda Odjo d’água.

O espetáculo totalmente gratuito será realizado a céu aberto, na Praça das Geminações, conhecida como Praça do Presidente, na cidade de Santa Maria. Haverá assentos disponíveis para pessoas de mais idade e para os colaboradores mais antigos do hotel.

“Desta forma, poderemos abranger os quatro pilares que norteiam a nossa atuação no seio da comunidade onde estamos inseridos, a cultura, o desporto, o ambiente e a solidariedade social”, reforça o diretor comercial do Hotel.

Odjo d’água ao longo dos anos

Inaugurado em 1999, o Hotel Odjo d’Água está localizado na cidade mais turística do país, Santa Maria, por cima da Praia de Santa Maria, uma das sete maravilhas da ilha do Sal e de Cabo Verde. Foi construído em um pequeno promontório chamado “Ponto Porfírio”, onde está localizado o Farol de Vera Cruz, e por essa razão, parte de sua estrutura se estende sobre o mar, tornando o terraço do restaurante do hotel um dos lugares mais procurados da ilha.

O lema, ‘Hotel de Charme’, traduz a missão de ser muito mais do que um hotel, um espaço de música e cultura, com forte consciência ambiental e cívica, promovendo a economia verde e azul e carregando a bandeira das novas tecnologias associadas ao turismo.

Em 2018, o hotel beneficiou de uma expansão, inaugurando uma ala moderna, com elevador panorâmico e, crescendo consideravelmente, de 48 para 113 quartos, distribuídos harmoniosamente pela infraestrutura que faz questão de promover, nas suas áreas comuns, a história e a identidade nacional, os autores, a música tradicional, a fauna e a flora, a gastronomia, a tranquilidade, o saber-receber e a morabeza crioula.

O Odjo d’água é considerado um hotel familiar, não apenas por ser dirigido pelo patrono, Patone Lobo, ao lado da esposa Manika Lobo, e onde trabalham alguns filhos do casal. Mas, também porque tanto os hóspedes, como os colaboradores consideram-se parte de uma enorme família cabo-verdiana, sendo alguns colaboradores, ainda no ativo, pioneiros do projeto, tendo estado ao lado do Patone, ainda na génese da criação desta infraestrutura.

