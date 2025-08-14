Conferência Mundial da Juventude pela Paz - Unindo o Poder da Juventude para o Desenvolvimento Pacífico.

No dia 29 de julho de 2025, foi realizada a Conferência Mundial da Juventude para a Paz em Beijing, China. O evento ocorreu no ano em que se comemora o 80º aniversário da vitória na Guerra Antifascista Mundial e da fundação das Nações Unidas.

Mais de três mil representantes da juventude de mais de 130 países reuniram-se nesta ocasião, além de estudantes estrangeiros na China e jovens de diversos setores da sociedade chinesa.

Durante a conferência, foi lançada a Iniciativa Mundial da Juventude pela Paz, que conclama os jovens a se tornarem guardiões da paz mundial, pioneiros na promoção do intercâmbio entre civilizações, defensores da cooperação de benefício mútuo, protagonistas no enfrentamento das mudanças climáticas e promotores da ciência e tecnologia para o bem comum. O documento também apela à união dos jovens ao redor do mundo para que somem esforços na defesa da paz, na promoção do desenvolvimento e na construção de um melhor futuro.

Leia o texto da Iniciativa Mundial da Juventude pela Paz na íntegra:

Iniciativa Mundial da Juventude pela Paz

Este ano assinala-se o 80º aniversário do triunfo da Guerra Antifascista Mundial e da fundação das Nações Unidas.

Há oitenta anos, perante as forças obscuras e malignas do fascismo, combatentes de diferentes países, nações, sistemas sociais e ideologias uniram-se e, através de enormes sacrifícios, garantiram o triunfo da justiça e da paz. Esta vitória abriu um novo capítulo na reconstrução da ordem mundial do pós-guerra e na procura de uma paz duradoura para a humanidade.

Durante estes 80 anos, sob o tema principal da paz e do desenvolvimento e impulsionada por ondas de inovação científica e tecnológica, a civilização material humana conheceu uma prosperidade sem precedentes. O mundo tornou-se mais interligado do que nunca, e a humanidade transformou-se cada vez mais numa comunidade com um futuro compartilhado, nos bons e maus momentos.

Hoje, 80 anos depois, as transformações no mundo, sem precedentes num século, estão a desenrolar-se a um ritmo mais acelerado. As mudanças no mundo, no nosso tempo e na história estão a desenrolar-se de formas sem precedentes. Mais uma vez, a humanidade encontra-se numa encruzilhada: unidade ou divisão, diálogo ou confronto, cooperação mutuamente benéfica ou jogos de soma zero.

Como representantes da juventude de diferentes países, valorizamos profundamente a paz e estamos conscientes das responsabilidades que recaem sobre a nossa geração. Só valorizando a paz e protegendo a unidade é que a humanidade poderá aspirar a um futuro mais risonho. Por isso, lançamos solenemente esta Iniciativa Mundial da Juventude pela Paz, convocando os jovens de todo o mundo a unirem-se pela paz, pelo desenvolvimento e por um futuro compartilhado.

Convocamos os jovens a defender a paz mundial. A história não deve ser deturpada; a justiça deve prevalecer e a paz deve ser protegida. Os jovens de todas as nações devem aprender com a história e tomar medidas concretas para defender a paz, opor-se a todas as formas de guerra e violência e rejeitar o unilateralismo, a hegemonia e o proteccionismo. Juntos, devemos preservar as conquistas arduamente alcançadas na Segunda Guerra Mundial, proteger o sistema internacional com as Nações Unidas como o seu núcleo e a ordem internacional baseada no direito internacional, e praticar um verdadeiro multilateralismo para contribuir para a força da paz global.

Convocamos os jovens a liderar o intercâmbio entre civilizações. Para salvaguardar a paz mundial, devemos primeiro construir defesas da paz nas nossas mentes. Os jovens de todas as nações devem defender os princípios da igualdade, da aprendizagem mútua, do diálogo e da inclusão entre civilizações, e permitir o intercâmbio cultural para superar o isolamento, a aprendizagem mútua para superar o confronto e a coexistência para superar os sentimentos de superioridade, contribuindo com sabedoria para promover a harmonia entre civilizações e aprofundar a amizade entre os povos.

Apelamos aos jovens para que promovam a cooperação mutuamente benéfica. O desenvolvimento é a base da paz. Os jovens de todas as nações devem aderir à filosofia da cooperação mutuamente benéfica e do desenvolvimento compartilhado. Aproveitando os mecanismos e plataformas bilaterais, multilaterais e regionais, devemos aprofundar e expandir a cooperação juvenil, participar activamente na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e nos resultados da Cimeira do Futuro da ONU, para injectar um novo impulso na redução das lacunas globais de desenvolvimento e promover um crescimento inclusivo e equitativo.

Apelamos aos jovens para que enfrentem as alterações climáticas. As alterações climáticas ameaçam a nossa casa comum na Terra. Os jovens de todas as nações devem agir com o espírito de “promover a solidariedade global” e comprometer-se activamente com a acção climática, assumindo as suas responsabilidades na procura de soluções inovadoras para os desafios climáticos globais, melhorando a governação ecológica e abordando conjuntamente os problemas ambientais transnacionais.

Apelamos aos jovens para que promovam as tecnologias para o bem social. Embora o progresso tecnológico ofereça oportunidades para a paz, também apresenta novos desafios. Os jovens de todas as nações devem estar na vanguarda de áreas emergentes como a inteligência artificial, assumir responsabilidades e trabalhar em prol do objetivo de garantir que os avanços tecnológicos beneficiam toda a humanidade e que as tecnologias digitais são inclusivas. Desta forma, podem contribuir com soluções para melhorar a governação tecnológica global e construir um futuro global inclusivo, justo e sustentável.

Há oitenta anos, os nossos antecessores iluminaram a escuridão com a sua unidade. Oitenta anos depois, cabe-nos a nós — os jovens — moldar o futuro através da ação.

Vamos aproveitar o 80º aniversário da vitória na Guerra Antifascista Mundial e a fundação das Nações Unidas como um novo ponto de partida, unirmo-nos pela paz e trabalhar juntos por um futuro compartilhado para toda a humanidade!