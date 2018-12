Carmelinda Gonçalves tem novo livro infantil e traz mensagem ambiental

“Karaka” é o sexto livro da autora de obras infanto-juvenis e aposta numa temática ambiental. O lançamento da obra acontece nesta quinta-feira, na Biblioteca Nacional.

Com uma história protagonizada por um ouriço-do-mar e uma tartaruga que empreendem uma viagem para encontrar um lugar seguro e limpo para viver, “Karaka” é o relato dessa viagem que se inicia na praia de Kebra Kanela, cidade da Praia, e prossegue rumo a Tarrafal, no extremo norte de Santiago, e onde as “preocupações relativas ao meio ambiente, à poluição, ao descarte irresponsável de material de pesca, à apanha de areia, entre outros desafios da fauna marinha” são referenciadas.

A escritora conta aos Expresso das Ilhas que o livro, ilustrado pelo designer brasileiro Euller Marinho, “vem com várias surpresas inéditas, entre as quais, praias de Cabo verde, actividades desportivas que por cá praticam-se e uma personalidade muito conhecida que aparece nas ilustrações” onde também se incluem diversos animais endémicos de Cabo Verde.

Num vídeo publicado na sua página numa rede social a autora deixa transparecer a sua alegria pela concretização de mais esse projecto literário, o sexto da sua carreira iniciada em 2013 com “O Pirilampo e a Libélula”. Em 2015 chegariam mais dois títulos, “O E.T” e “O Espantalho”. Também em 2016 a safra foi dupla: “Bullying” foi publicado em Junho, por ocasião do Dia das Crianças, e “A cada Bruxa a sua vassoura” em jeito de prenda de Natal, em Dezembro.

O livro, edição de autor, tem uma tiragem de 1000 exemplares, metade dos quais já foi previamente adquirida pela Câmara Municipal da Boa Vista para serem distribuídos neste Natal, estando prevista, mas ainda sem data, uma apresentação da obra com presença da autora.

O movimento cívico ambiental 350 Cabo Verde é o padrinho do lançamento de “Karaka”, que acontece nesta quinta-feira, dia 20 de Dezembro, às 18 horas, na Biblioteca Nacional.