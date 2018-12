Centro Cultural do Mindelo promove “Universo Luís Morais”

O programa inicia-se nesta sexta-feira, às 17:00, com a Banda Municipal, que, segundo a mesma fonte, irá interpretar músicas do repertório de Luís Morais.

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) organiza de 21 a 23 de Dezembro o “Universo Luís Morais”, que, além de homenagear o artista mindelense, pretende mostrar a sua “versatilidade” na música, segundo informações da directora de produção do centro.

O evento, conforme explicou Giselle Silva, trata-se de um “festival eclético”, que promoverá uma “gama de apresentações” para homenagear Luís Morais, especialmente lembrado nesta época festiva, com o “famoso Boas Festas”.

“Mas, também queremos mostrar a sua versatilidade, mostrar que ele não era só um homem de final de ano, mas que tocava músicas variadas e com muita qualidade”, adiantou a responsável, que também será uma das artistas a apresentar-se, no dia 21, juntamente com o Coral Bana, pertencente ao CCM e do qual é maestrina.

“Relembrar Luís Morais e a sua mestria é algo que nos enche de orgulho e nostalgia”, assinalou Giselle Silva, referindo-se ainda a outro item da programação, o “Uvi Luís Morais”, que permitirá às pessoas ouvirem músicas deste artista em vinil e em CD

Entretanto, durante os três dias acontecem apresentações variadas, entre as quais do trio composto por Chico Serra, Tey Santos e Nolito Pinheiro, concerto da banda Agape e do Coral Encantus Kriol.

Para os mais pequenos, está agendado o “Tangoné”, que na manhã do dia 22 mostrará os “talentos” dos artistas mirins Ariel e Fredy.

O “Universo Luís Morais” pretendia reservar um espaço para novas vozes, mas, segundo Giselle Silva, foi cancelado devido a “problemas” com a banda de suporte.

O músico cabo-verdiano nasceu no dia 10 de Fevereiro de 1935, na Ilha de São Vicente e morreu no dia 25 de Setembro de 2002, nos Estados Unidos de América.

Ao longo da sua carreira notabilizou-se como um “virtuoso executante” de instrumentos de sopro, entre os quais saxofones (alto e tenor), clarinete e flauta. Foi o mentor do famoso conjunto Voz de Cabo Verde, com o qual percorreu o mundo como solista e director musical.