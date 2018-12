Os Três Tchokoterus comemoram aniversário no Auditório Nacional

Antes que o ano termine há tempo para mais um espectáculo de stand up comedy. Desta vez os Três Tchokoterus assinalam o seu primeiro aniversário, a 29 de Dezembro, no Auditório Nacional.

Passou-se um ano desde que Enrique Alhinho juntou-se a Jailson Miranda e Alcibíades Horta para juntos formarem o grupo humorístico Os Três Tchokoterus. Juntos conseguiram tirar a stand up comedy dos bares e levá-la aos palcos.

Primeiro foram pequenos espectáculos no Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL), sempre com a sala lotada. Depois, ousaram mais: em Junho de 2018 o trio de humoristas conseguiu subir a um palco maior e levar público ao Auditório Nacional Jorge Barbosa. Acompanhou-os em palco o muito popular Benji, do canal Benji Comédia.

Em Julho deixaram o território familiar da ilha de Santiago para viajar a São Vicente onde contou com a hilariante participação do destaque da stand up comedy local, Ricardo Fidalga.

Outras ilhas e concelhos também entraram no roteiro e a stand up comedy do trio chegou às ilhas do Fogo e Boa Vista, a São Lourenço dos Órgãos.

O grupo também abriu porta a novos humoristas através do Parts Time, no PCIL, evento de palco e microfone aberto para quem quisesse demonstrar os seus dotes para a comédia.

Para celebrar o sucesso desse primeiro ano de muita comédia os Três Tchokoterus regressam ao Auditório Nacional, desta vez tendo como convidado especial Tony do grupo CV Nóia.