Centrum recebem novas exposições de arte

Os Centrum vão receber durante este mês novas exposições itinerantes de cinco artistas internacionais, vindos da rede das cidades do Festival Sete Sóis Sete Luas.

A primeira inauguração acontece no dia 21 deste mês, no Centrum Sete Sóis Sete Luas do Fogo (CSSSL), com a exposição “Regards”, do artista Adelkarim Elazhar, definido pelas suas formas como o 'Picasso de Marrocos'.

As cores da Eslovênia chegam ao Centrum da Brava no dia 22, com a exposição "Sensitivity of Simulacra" do artista Gani Llalloshi. Dia 24, no CSSSL de Maio serão as rosas do artista italiano Mário Madiai a merecer destaque, com a exposição “Imprevedibili emozioni”.

À Ribeira Grande Santo Antão chegarão os retratos do artista espanhol Alfredo Martínez Pérez, com a exposição "Desde Alameda de Cervera Pinturas y Esculturas”, que será inaugurada a 26.

E por último, no dia 30, o Centrum de Tarrafal recebe a exposição "Espaços, Atmosferas e Cores", que reúne obras de três artistas da cidade de Essaouira - Mogador: Fátima Bikerouane, Drissi Slimane e Mohamed El Mountassir.

Todas as inaugurações serão acompanhadas por concertos das bandas Sete Sóis Sete Luas locais e pelas oficinas criativas do artista espanhol Alfredo Martínez Pérez.