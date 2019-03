Recomendação para ouvir: Nat King Cole

​Começou por ser um exímio pianista, foi a sua formação primeira, para a qual pressupostamente seria talhado, mas com o evoluir da carreira acaba por marcar o cancioneiro do Jazz, acabando por ser uma das vozes da história do Jazz. Em 1970 aparecia nas escolas de um jovem que pelas suas capacidades de instrumentista e pianista se destacava no meio musical.

Na verdade eram três. O que seria, o Trio dos Irmãos Cole, onde o pianista Nathaniel se destacava. Na altura, aparecia a figura dos Crooners, que dominavam a cena musical. Natahaniel arrisca a cantar e é então elogiado por todos. Nasce então a lenda Nat “King” Cole, que começa a distinguir-se no panorama dos Crooners. Com o tempo, ligado às demandas da própria cena musical, a música de Nat King Cole acaba por retomar novos caminhos e aligeirar o seu repertorio… A música de Cole torna-se mais ligeira… Texto originalmente publicado na edição impressa doexpresso das ilhasnº 903 de 20 de Março de 2019.

