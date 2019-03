“Objectivação do Feminino” dos artistas plásticos Nuno Prazeres e Carlos Lopes

​No âmbito da comemoração do Mês da Mulher, abriu ontem (28) portas, no espaço SOLUZ – COWORKING & NETWORKING, a exposição de pintura intitulada “Objectivação no Feminino”.

Conforme a nota de imprensa “esta exposição é um lindo diálogo entre dois artistas africanos contemporâneos (Nuno Prazeres e Carlos Lopes), numa brilhante tentativa de engajar a sua audiência numa discussão com a sociedade na qual vivemos, trazendo para a vanguarda esta confrontação com o quadro ideológico patriarcal, quer herdado quer construído, o que aprisiona e disciplina, com o único propósito de manter ordem e poder. Ambos os artistas nos impulsionam para analisar a problemática do aprisionamento e a imposição de tal perspetiva patriarcal através da linguagem artística dos seus trabalhos o que requer uma desconstrução crítica destas ideias e que depois suscita a formação do nosso próprio discurso”.

A exposição de Pintura com Instalação & Performance “Objectivação do Feminino”, no espaço SOLUZ – COWORKING & NETWORKING, ficará patente ao público até 28 de Abril.

