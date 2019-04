Cidade da Praia e Cidade Velha consideradas Capitais da Cultura da CPLP

A Cidade da Praia e Cidade Velha foram declaradas esta sexta-feira Capitais da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no biénio 2018-2020. A cerimónia aconteceu na Cidade da Praia e contou com a presença de todos os ministros da cultura da CPLP.

Segundo o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, celebrar essas duas cidades como Capitais da Cultura da CPLP é um acto simbólico como todos os outros que temos estado a celebrar desde que Cabo Verde assumiu simbolicamente a presidência da CPLP.

Já, o Presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos disse que farão de tudo para honrar o título. “Já somos membro mundial das Cidades Criativas da UNESCO no domínio da música, e segunda cidade africana com essa designação. A cultura tem uma grande importância na promoção do turismo, o que é fundamental”.

Por seu lado, o Presidente da Câmara de Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina afirma que será com muita alegria que irá dividir essa distinção com a Cidade da Praia.

“Faremos de tudo para honrar a bandeira que vamos erguer agora e fazer de Cabo Verde Capital da Cultura”.

Este ano, a Cidade Velha comemora o seu 10º aniversário como Património da Humanidade, e para Manuel de Pina será um momento ideal para, também ostentar esse título e promover a cultura. “Este título que vamos carregar, é mais uma promoção da cultura da Cidade Velha, vamos fazer de tudo para honrar esse título que vamos carregar”.