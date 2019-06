Rita Redshoes na Praia em dose dupla

​A artista portuguesa Rita Redshoes chega hoje a Cabo Verde para dois concertos na cidade da Praia, previstos para os dias 19 e 20, anunciou o director geral de Artes e das Indústrias Criativas, Adilson Gomes.

Numa parceria entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral de Artes e das Indústrias Criativas e o Art Institute, de Nova Iorque, a Rita Redshoes actua ao vivo, no dia 19, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na sequência da projecção do documentário “Portugueses For Sogo”.

Já no dia 20, Rita Redshoes actua no Auditório Nacional Jorge Barbosa, num concerto que contará com a apresentação de artistas convidados , omo Bruno Santos e Silvino Tavares.

A abertura do concerto estará a cargo de David Rocha.

Os bilhetes para o espectáculo desta quinta-feira podem ser adquiridos por 500 e 1000 escudos, na plataforma Passafree.

Rita Redshoes, nome artístico de Rita Pereira, é cantora, compositora e actriz, multi instrumentista, arranjadora e letrista portuguesa.