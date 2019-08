Dino d´Santiago, Nélson Freitas, Djodje, Jennifer Dias, Elida Almeida e Josslyn nomeados para prémios nos EUA

​Os artistas cabo-verdianos Dino d´Santiago, Nélson Freitas, Djodje, Jennifer Dias, Elida Almeida e Josslyn estão nomeados para os ‘African Entertainment Awards USA’, cuja gala acontece a 19 de Outubro, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Dino d´Santiago, Nélson Freitas e Djodje vão disputar o prémio de melhor artista masculino dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), juntamente com os artistas Badoxa, Matias Damásio, Preto Show, Calema, Binhan Quimor, Mr.Bow e G-Amado.

Na mesma categoria, mas a nível feminino, as cantoras Jennifer Dias, Elida Almeida e Josslyn vão disputar o título entre si e mais sete artistas africanas como, Yola Semedo, Yasmine Carvalho, Marllen Preta Negra, Lizha James, Edmazia Mayembe,Liloca e Karyna Gomes.

Nélson Freitas ainda está nomeado na categoria de “Single of the year”, com o tema “Nubian Queen”.

O single “És o teu primeiro amor” de Yasmine e Josslyn está nomeados na categoria de “Best collaboration”.