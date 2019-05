Língua Portuguesa celebrada na UNESCO com música e humor

A celebração do dia da língua portuguesa na UNESCO, em Paris, contou quarta-feira com manifestações culturais dos diferentes países da CPLP, desde o humorista português Ricardo Araújo Pereira ao DJ Stereossauro, passando pelo grupo moçambicano Kakana, os brasileiros Bateria Show ou o cabo-verdiano Dino D'Santiago.

Foi difícil para as centenas de pessoas que acorreram ao maior auditório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla inglesa) manterem uma cara sisuda ou não darem um passo de dança nas celebrações do dia da língua portuguesa e da cultura na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Fugindo a celebrações mais solenes, as representações dos países da CPLP optaram por um evento que integrou humor, com diversas expressões culturais vindas de todas as origens lusófonas, uma aparente "contradição" que pareceu resultar.

"[A minha presença] assinala a contradição que há entre a solenidade e a comédia. A comédia normalmente não é para este tipo de salão, mas pode ser que este contraste tenha graça", disse o humorista português Ricardo Araújo Pereira, em declarações aos jornalistas, antes de subir ao palco.

O humorista luso partilhou durante cerca de 30 minutos os holofotes com o humorista franco-cabo-verdiano Fary Lopes, numa conversa informal sobre o humor e a língua portuguesa.

Ricardo Araújo Pereira explicou que há certas particularidades da língua portuguesa que a tornam divertida e única, como a diferença entre "quente" e "quentinho".

"O português já foi melhor e é isso que acontece com Cabo Verde e todos os outros países. Quando alargamos a base de ensino a todo o mundo, perde-se a qualidade, mas ganha-se em quantidade. O desafio do futuro é que se tenha mais quantidade e qualidade. A língua portuguesa é o nosso grande património", disse Hércules Cruz, embaixador de Cabo Verde em França e junto da UNESCO.

O património da língua portuguesa foi assinalado também através da música, com o grupo brasileiro Bateria Show, seguido por uma atuação do grupo moçambicano Kakana e um concerto do DJ Stereossauro, que teve como convidados o ‘rapper’ português Chullage e o cantor português Dino D’Santiago.

A poesia também não foi esquecida, mostrando trabalhos feitos pelos alunos do ensino primário e secundário das secções de português de escolas francesas no âmbito do centenário de Sophia de Mello Breyner, assim como a literatura teve o seu espaço com um vídeo de Chico Buarque, distinguido na terça-feira com o Prémio Camões.

Um evento que marcou a UNESCO, como assinalou Francisco Ribeiro Telles, secretário executivo da CPLP.

"[Assinalar o dia da língua portuguesa] aqui na UNESCO tem um significado especial, tendo em conta a própria organização que é a amplitude que esta manifestação está a ter e o trabalho que se fez aqui é significativo", reconheceu o diplomata português.