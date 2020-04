Concertos nas redes sociais, a partir de casa

Com o apelo “Nu fika na casa”, muitos artistas cabo-verdianos estão a levar bons momentos para os seus fãs que estão em casa em quarentena por causa da pandemia da COVID-19.

A COVID-19 veio mudar a rotina de todos, obrigou o encerramento de todos os espaços musicais e, com isso, tem aumentado as mensagens e shows dos artistas nas redes socias, Instagram e Facebook, a partir das suas casas.

Os artistas cabo-verdianos estão a viver uma nova realidade com a COVID-19. Com todos os concertos adiados, aqueles que estavam com trabalho novo no mercado estão a disponibilizá-los só nas plataformas online. Assim, segue a vida dos artistas em todo o mundo.

A cantora Mayra, que tinha agendado um tour durante os meses de Março e Abril para apresentar o seu novo disco “Manga”, decidiu adiar os espectáculos. À semelhança desta cantora, muitos artistas tiveram de adiar ou cancelar os seus espectáculos.

Duplicam shows nas redes sociais

Cada vez mais há shows nas redes sociais dos nossos artistas no país e na diáspora, para animar as pessoas que estão de quarentena. O cantor norte-americano John Legend ofereceu um concerto caseiro na rede social Instagram. O cantor associou-se ao movimento “Juntos em casa” que apela ao isolamento e distanciamento social das pessoas, para evitar a propagação do novo coronavírus.

Em Portugal, esteve em curso um festival de miniconcertos em que se associaram mais de 70 artistas portugueses intitulado Festival “Eu fico em casa”. E os artistas cabo-verdianos não ficaram de fora dessa onda de concertos directos nas redes sociais.

A partir da sua casa, o compositor Adalberto Silva (Betú) entrou nessa onda cantando o Hino Nacional, da sua própria autoria. Também o músico e compositor maiense George Tavares, a partir da sua casa leva a sua música para as pessoas com mensagem de incentivo. Na diáspora, duplicam os shows lives dos nossos artistas que aproveitam para enviar mensagem e apelo para que as pessoas fiquem em casa.

Loony Johnson fez um show live, na passada sexta-feira, 27 de Março, nas redes sociais, a partir de Portugal, país onde reside actualmente. Este show teve a duração de 45 minutos através do Instagram.

O artista agradeceu aos fãs por assistir o seu concerto, “não pensava que fosse correr por muitos telemóveis e muitas casas este live, mas o objectivo foi cumprida e era entreter-vos e fazer esquecer um pouco este momento trágico que todos estamos a viver”. Loony Johnson conta que teve mais de três mil visualizações.

Elida Almeida fez um show live a partir da sua casa no passado sábado 28 de Março, para todo o mundo. Este show teve a transmissão directa, através das redes sociais, Facebook e Instagram.

Nelson Freita também deu um show no dia 25 de Março, a partir da sua casa na sua página na rede social, Instagram.

Djodje vai estar num showcase online esta quarta-feira, 1 de Abril, na rede social, Instagram do artista, às 18h00.

“Como é óbvio, eu também não podia ficar de fora. Na próxima quarta-feira, 1 de Abril, vou fazer um showcase directo no meu Instagram, estão todos convidados e podem trazer os amigos e familiares“, anuncia o artista na sua página no Instagram.

Festival Iminente

Acontece este sábado, 4 de Abril, o Festival Iminente (Emergency Edition) no live streaming na página da rede social Facebook do Festival Iminente. Este festival contará com a participação de Dino D`Santiago, Mayra Andrade e outros artistas como Ana Moura e Hugo Oliveira. Além dos concertos, este evento contará com performance e dança.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 957 de 1 de Abril de 2020.