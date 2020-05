Elida Almeida em concerto online

A cantora cabo-verdiana Elida Almeida estará esta sexta-feira, 29, em concerto na sua página da rede social, Instagram.

O concerto acontece em parceria com a CVMóvel e foi anunciado pela Harmonia na sua página da rede social, Facebook.

A Harmonia sublinhou que a cantora vai partilhar a sua música com o público, “num momento que esperamos de muita musicalidade”.

O concerto, que está agendado para às 19h30, a cantora fará uma viagem pelos seus temas de sucesso.

Durante este tempo de confinamento vários artistas cabo-verdianos realizaram concertos, a partir das suas casas e Elida Almeida é uma dela.

A cantora, fez um show live, para todo o mundo, a partir da sua casa no passado sábado, 28 de Março. Este show teve a transmissão directa, através das redes sociais, Facebook e Instagram.

Elida Almeida, à semelhança dos outros artistas, viu os seus concertos agendados para este ano cancelados devido à pandemia do novo coronavírus.

Com o término do Estado de Emergência na ilha de Santiago, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva anunciou hoje as medidas de desconfinamento. E entre as medidas está já estabelecido que os eventos culturais como festas e festivais serão retomados a partir do dia 31 de Outubro.