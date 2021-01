Élida Almeida apresenta “Gerasonobu” num live no Facebook

A cantora cabo-verdiana Élida Almeida estará esta sexta-feira, 29, num live no Facebook, intitulado “Longe do palco, perto do público”, para apresentar o seu terceiro álbum: “Gerasonobu”.

Natural de Santa Cruz, a cantora reside actualmente em Portugal. "Gerasonobu", o terceiro disco de Élida Almeida, lançada no ano passado, mas a pandemia da COVID-19 impediu os habituais concertos pelo mundo. Este álbum é uma viagem pelo mundo com o coração em Cabo Verde. Conforme uma nota enviada, este concerto está agendado para as 18h. “Gravado no caloroso espaço “A Casinha”, onde se respira a magia da mítica banda Xutos e Pontapés, traz de volta a energia contagiante de Élida Almeida”, refere a mesma fonte. Gravado sem público presente, este concerto é um abraço de saudade de Élida Almeida.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.