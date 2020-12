Depois da infância a maternidade na adolescência. “Nha Bilida” de Elida Almeida é lançado hoje

Depois de “Bidibido”, em Outubro, hoje é a vez de o single “Nha Bilida” ser lançado. Aqui, Elida Almeida junta-se a Blinky Bill, na produção, num afrobeat electrónico que integra o album Gerasonobu.

Gerasonobu, como já havia dito Elida Almeida ao Expresso das Ilhas, “é o catálogo de toda uma caminhada de uma nova geração, fase por fase, desde criança, passando pela adolescência, depois já na idade adulta”.

Bidibido falava da sua infância. E em Nha Bilida encontramos já uma Elida adolescente que é mãe aos 16 anos.

“Para mim, estar grávida tão cedo foi o pânico! Nesta canção falo de como tinha medo de tocar-lhe. Ele era tão pequeno, tão frágil! Mas quando me deitava ao seu lado, era tão sereno, calmo... sentia-me protegida. O seu olhar, o seu suspirar e o bater do seu coração, faziam-me adormecer em paz”, conta a artista.

Assim, como explica a nota de divulgação do lançamento do single, em “Nha Bilida”, Elida Almeida entra na intimidade, e mergulha na sua história pessoal, que ressoa com toda a humanidade.

O single é um afrobeat electrónico de Blinky Bill, “nome cada vez mais procurado no panorama da musica urbana africana”. DJ “Blinky” Bill Sellanga é um músico e produtor queniano, residente em Nairobi.

Gerasonobu é o terceiro e mais recente álbum da autora e compositora, que fez a sua estreia, em 2014, com “Ora doci, Ora Margos”. Em 2017, lançou o EP “Djunta Kudjer ” e logo, o álbum intitulado “Kebrada”. Em 2018/19 lançou “Sou Free” com Flávia Coelho, “Anu Nobu” e “Homi Nha Amiga” com Elji Beatzkilla.

O anterior trabalho foi “Nada Ka Muda” lançado em Junho deste ano, e que retrata o dia-a-dia durante o confinamento, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.