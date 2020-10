Elida Almeida com novo álbum a 6 de Novembro

GERASONOBU, o mais recente álbum da cantora Elida Almeida chega ao mercado em Novembro. Amanhã é o lançamento do sigle de apresentação da cantora.

O lançamento do single que apresenta o novo trabalho de Elida Almeida vai ser feito já amanhã, dia 23. Segundo informações da editora, o álbum “GERASONOBU” "será apresentado ao público com o tema “Bidibido”, género musical festivo da ilha de Santiago, hoje praticamente desaparecido".

Ainda segundo a mesma fonte, com "a sua descontraída e alegre naturalidade, Elida revisita o estilo em “Bidibido”, um personagem folclórico esfarrapado quase repulsivo, que costumava chegar na Quarta-feira de Cinzas, o dia de quaresma com um sabor de mel de cana e cuscuz, para aterrorizar as crianças, antes de as fazer rir, e rir com elas".

Depois do lançamento do single de apresentação o álbum "GERASONOBU" será lançado no mercado no dia 6 de Novembro.