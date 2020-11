Elida Almeida regressa com Gerasonobu

A cantora e compositora Elida Almeida está de volta aos discos com o lançamento, hoje, do novo CD. Em conversa com o Expresso das Ilhas a cantora fala dos temas na nova obra discográfica, do seu percurso musical e da sua evolução como artista e compositora.

O que marca a diferença deste “GERASONOBU” com os teus três discos anteriores?

Naturalmente por ser um novo trabalho, acredito que consoante fores fazendo a caminhada, abrem-se novos mundos, sobes a diferentes palcos, convives com pessoas diferentes, sofres influências diferentes, musicalmente falando. É claro que em cada trabalho sofres uma evolução, e em cada trabalho há uma mudança. O que é que o meu novo CD “GERASONOBU” tem de diferente com os anteriores? Primeiramente algumas sonoridades mais ou menos na linha de alguns trabalhos que tenho feito. As minhas músicas são sempre finkadu na raiz, agarrado à tradição, mas aberto ao mundo e com influências do mundo com base naquilo que eu consumo no meu dia-a-dia visto que viajo muito e faço muitas tournées. Então automaticamente as minhas músicas trazem um certo nível de influências, porque a música é justamente isso. A música é um conjunto de sentimentos que tiramos para fora e quando sai é um mix. Um mix de muitas coisas: um mix da tua cultura que tens geneticamente no sangue; um mix do que aprendeste durante a tua caminhada, mas mistura-se também com as sonoridades e tipos de músicas diferentes que ouves. Então “GERASONOBU” é isso. É mais uma etapa, é mais uma escada na evolução do que foi Elida Almeida em 2020.

“GERASONOBU” é o título mais sonante de todos os teus trabalhos já editados?

(Risos). Isso é como perguntar a uma mãe qual é o seu filho preferido. Sinceramente que não sei. Só quem está de fora é que poderá dizer ‘olha, por acaso Gerasonobu soa melhor que Kebrada ou Ora doci, Ora margós’. Isso só quem está de fora é que poderá dizer. Eu sou suspeita para dizer se são melhor ou pior que os meus discos anteriores. O que poderei dizer-te é que todos os meus títulos têm um significado próprio que caracteriza a mensagem que quero passar.

Outra curiosidade. Para ti qual é o melhor título de um disco cabo-verdiano?

(Risos). Estás a fazer-me só perguntas difíceis. Deixa ver, sou uma pessoa que consome muito Cabo Verde desde criança, com algumas influências, porque temos o costume de ouvir muita rádio e as nossas rádios têm muita ligação com os países lusófonos como o Brasil. Quando eu era pequena ouvia muita música brasileira, músicas dos Estados Unidos, e por acaso, mais pouco de África. Eu gosto muito da nossa música, mas demorei em entrar em contacto directo com a morna e a coladeira, porque sou do interior de Santiago. Então no interior as músicas que mais consumimos são os ritmos mais mexidos, como o funaná, o batuku, a tabanka, etc. Por exemplo, a morna e a coladeira só muito mais tarde é que comecei a apreciar e a prestar atenção e sinceramente senti-me tocada por esses dois géneros musicais. Comecei a conhecer, a descobrir criações, composições e intérpretes da morna. Sou fã incondicional do Betú, acho todas as suas músicas são algo sobrenatural. Acho que quando ele compõe parece que não está no planeta Terra. Por exemplo Nos Amizadi interpretado por Ildo Lobo é uma das músicas com a qual me acordo todos os dias. Sou também fã de Sukuru dos Bulimundo: se não me engano deve ser uma composição do Katchás. Para mim estas duas são as composições que me fazem viajar e acho que são duas obras-primas.

Como natural de Santa Cruz és fã dos Bulimundo e do funaná.

Como badia, sou fã incondicional dos Bulimundo. Acho que todas as badias gostam do funaná. Todos os badios quando ouvem um funaná não conseguem controlar-se e o corpo começa logo a mexer. Para além disso sou de Pedra Badejo, da mesma cidade que Katchás. Dado a tudo isso Bulimundo é um grupo especial para mim. Apesar da minha idade, sei como se tocava o funaná antigo e como os Bulimundo foram beber nessa tradição e o Katchás veio depois a incluir outros instrumentos na música funaná que antes era tocada apenas com uma gaita e um ferrinho. Neste meu novo trabalho incluo um tema dos Bulimundo, Mundu Kabu Kaba. Já tinha regravado Sufá que tem um significado especial para mim, porque quando cheguei à Praia e comecei a cantar nas noites da capital, Sufá foi uma das primeiras músicas que comecei a interpretar. As pessoas logo me associaram a Sufá. Quando subia aos palcos para cantar numa dessas noites, as pessoas pediam logo para cantar Sufá. Então no meu primeiro CD tive o atrevimento de tocar numa obra-prima como aquela. Dei-lhe uma roupagem um pouco mais moderna junto com o Hernani Almeida que é também um fã do Katchás. Então, neste meu novo trabalho, tornei a tocar em mais uma obra-prima que é Mundo Kabu Kaba que tem uma letra super engraçada. Quando sentei-me para gravar este tema é que comecei a perceber que se calhar o que eu pensava desta música era muito superficial. Então fiquei a admirar ainda mais este tema depois de entender o que a sua letra queria dizer.

Quando surgiste na cena musical com o teu primeiro CD o tema mais badalado nas rádios foi justamente Sufá. Mas depois deixou-se de ouvir o teu cover, porque descobriram que o teu CD tinha composições tuas que em nada ficavam a dever a Sufá.

Surpreende-me, pois tive bom feedback deste cover. As pessoas gostam muito e nos meus shows quando não canto Sufá as pessoas começam a mandar boca. Mas é normal que as pessoas passaram a curtir temas da minha própria composição. Quanto aos covers dos Bulimundo, por mais nova roupagem ou interpretação diferente que lhe deres não deixa de ser uma música que as pessoas já conhecem. Então, as pessoas passaram a prestar atenção mais nas minhas letras e começaram a admirá-las com cada um a se identificar com esta ou aquela minha composição.

Porquê o título Gerasonobu?

Gerasonobu tem muitas coisas por detrás. Primeiramente porque Gerasonobu fala de uma geração da qual considero fazer parte com muito orgulho. É uma geração ousada, uma geração disposta a viajar com a música de Cabo Verde, a cruzar o Atlântico e a divulgar a música de Cabo Verde. É uma geração que está a continuar a caminhada que os nossos antecessores fizeram, mas com o mesmo objectivo: elevar a música de Cabo Verde e a bandeira de Cabo Verde. É uma geração que tem consciência da responsabilidade que carregamos connosco quando nos apontam como uma pessoa que veio de Cabo Verde. Por outro lado, Gerasonobu sintetiza toda a minha caminhada: desde a minha infância que está no tema Bidibido, onde revivo momentos engraçados, inocentes, sem preocupações na vida. Depois vou crescendo, começo a apurar os meus princípios e chego à fase de pré-adolescente/adolescente das amizades superficiais feitas nas redes sociais que retrato no tema Amizadi Nobu. É tudo uma caminhada; ainda naquela fase da adolescência caio em Tolobaska, uma música que fala de uma paixão que já não é amor, mas para além disso tudo. É uma coisa forte que nesta fase de vida pensamos que nada mais no mundo existe para além do amor e se esse amor terminar nós morremos seco russo. Vou crescendo, já estou numa fase adulta em que começo a prestar atenção aos flagelos do mundo e às preocupações que a sociedade tem como na música Sai bu bai em que falo da violência domestica e de crimes passionais, o que acontece muito em Cabo Verde. Quando escrevi esta música todas as semanas havia um femicídio diferente em Cabo Verde: um que matou a mulher e depois cometeu suicídio; um que matou a mulher que estava grávida; outros matando a mulher à frente dos filhos, etc, etc. Era uma situação que me preocupava muito. Portanto, Gerasonobu é o catálogo de toda uma caminhada de uma nova geração, fase por fase, desde criança, passando pela adolescência, depois já na idade adulta em que começo a observar a sociedade e as suas preocupações.

Como te inspiras para as tuas composições?

Acho que as pessoas gostam dos meus discos porque se sentem identificadas, porque canto o seu dia-a-dia, os seus problemas e as suas preocupações. Não falo apenas da relação com a minha mãe, nem de um acontecimento com o meu filho, ou com um irmão, mas também foco-me em notícias e nas histórias que oiço contar. Acho que é isso que faz com que as pessoas agarrem nas minhas composições, pois é como se eu fosse a voz deles. Espelho-me nelas, vejo o que gostariam de dizer perante um homicídio, ou um crime passional.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 988 de 4 de Novembro de 2020.