“Future Now” a pensar a cultura no cenário da Covid-19 e no pós-pandemia

Com a pandemia da COVID-19, a cultura foi um dos sectores que ficou mais prejudicado. Apesar de já existir uma data para a retoma, ainda não se sabe ao certo como é que esse sector irá comportar no futuro.

Os profissionais dessa área têm dado os seus contributos, durante essa pandemia mas ainda existem muitas interrogações quanto ao futuro.

É a pensar a cultura nesse cenária de COVID-19 e no pós-pandemia que surgiu o “Future Now”.

Trata-se de um ciclo de conferências que vai debater e reflectir sobre várias questões do sector da cultura nesses tempos difíceis em que estamos a viver.

Este evento irá reunir várias vozes do sector da cultura numa plataforma comum de diálogo live, a partir do zoon em directo para o Facebook e o Instagram. São ao todo duas semanas, 45 horas, 27 painéis e 130 oradores nacionais e internacionais.

Esta iniciativa arrancou esta segunda-feira, 29, e vai até 10 de Julho.

Durante duas semanas serão abordados temas ligados à música, dança, teatro, cinema e literatura, artesanato, design, artes visuais e plásticas.

O grupo do Future Now é formado pela especialista em comunicação, Samira Pereira (São Vicente) Pedro Marcelino, sociólogo e cineasta residente no Canadá (América do Norte), Edna Lopes, Cônsul Honorária de Cabo Verde em Itália, Simoni Cruz, Estudante Universitária e membro do Conselho Directivo da Associação Cabo-verdiana de Cabo Verde em Portugal e Ivan Santos, Director da Cultura da Câmara Municipal da Praia.

Segundo Samira Pereira, o objectivo deste evento é criar espaços para as pessoas dialogarem entre si e para aqueles que estiveram a assistir usufruirem bem desses momentos. “O que esperamos é que o espaço de diálogo que vai ficar registado seja um espaço rico e que as pessoas usufruam bem”.

Conforme explicou, o que pretendem com esse evento é que o espaço de diálogo seja rico e que os contributos sejam igualmente ricos.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, reuniu-se, na passada segunda-feira, 22, por videoconferência, com os promotores da conferência digital, para ter mais pormenores sobre essa conferência.

Como explicou na sua página no Facebook, “Future Now” é um espaço de diálogo e de intercâmbio digital que pretende discutir a cultura e as indústrias criativas, no contexto da pandemia da COVID-19.

“Future Now pretende juntar vozes operacionais de todo os sectores culturais em espaços de partilha, sinergia, cruzamento e questionamento sobre o futuro que tem presente uma série de novos contextos e protocolos cujos impactos socioeconómicos já se fazem sentir exigindo acções a curto/médio e longo prazo pensadas colectivamente”, explicou.

E acrescentou que Future Now é mais do que um ciclo de conversas. “Será uma conferência que irá reunir várias vozes do sector cultural numa plataforma comum de diálogo live, a partir do zoom em directo para o Facebook e o Instagram”.

Para Abraão Vicente, Future Now é uma iniciativa louvável que contará com total apoio do seu ministério.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 970 de 1 de Julho de 2020.