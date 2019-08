Mayra Andrade, Djodje e Nelson Freitas nomeados no AFRIMMA 2019

Os artistas cabo-verdianas Mayra Andrade, Djodje, Soraia Ramos, Nelson Freitas e Yasmine estão nomeados para os African Muzik Magazine Awards & Music Festival (AFRIMMA) 2019.

Mayra Andrade está indicada para as categorias de Best Female Central Africa (Melhor Artista Feminino de África Central) e de Best Lusophone (Melhor Artista Lusófono), neste caso com Nelson Freitas e Djodje.

Já a artista Soraia Ramos está nomeada nas categorias de Best Newcomer (Artista Revelação) e de Best Female Central Africa (Melhor Artista Feminino de África Central), juntamente com a cantora Yasmine.

A cerimónia de entrega dos prémios acontece anualmente em Outubro, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos da América.

Este evento já vai na sua 5ª edição e já premiou vários artistas africanos.

Nesta edição, estão nomeados vários outros artistas lusófonos como Anselmo Ralph, C4 Pedro, Matias Damásio, Puto Português e The Team (Angola), Yasmine (Guiné-Bissau), Calema (São Tomé e Príncipe).

A votação está aberta, através: http://afrimma.com/nominees-for-2019/