​Primeiro dia do festival Nha Santa Catarina termina com nota positiva

O primeiro dia do festival de Nha Santa Catarina, Santiago, em comemoração aos 185 anos do município, terminou hoje com nota positiva por parte dos artistas.

O festival arrancou por volta das zero horas com a actuação dos artistas locais. Logo de seguida subiu ao palco o grupo Tubarões, que desde os anos 80 não tinha actuado em Assomada. Jorge Lima, membro do grupo Tubarões, disse que sentiram a mesma vibração que deixaram nos anos oitenta. Depois foi a vez da Soraia Ramos, que participou pela primeira vez no certame, caracterizando o público de “muito caloroso’’. Para o cantor Djodje, é sempre bom atuar em Assomada. “Hoje ficou uma marca e espero voltar mais vezes a Assomada”, disse. O primeiro dia do evento contou ainda com actuação de Gilson Furtado, Lejemea, Trakinuz e Titio di Belo Freire. O festival terminou por volta das 7horas e 45 minutos. Hoje, segundo dia do espectáculo, sobe ao palco Moura, Garry, Big Z, Gama, Mika Mendes, Tony Fika e Ky-Mani Marley. Fidjus di Codé di Dona encerra o evento.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.