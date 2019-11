Festival de Nha Santa Catarina supera expectativas

No último dia do festival de Nha Santa Catarina, em comemoração dos 185 anos do Município de Santa Catarina de Santiago, esteveram no palco os artistas Moura, Garry, Big Z, Gama, Mika Mendes, Tony Fika Ky-Mani Marley, e Fidjus di Codé di Dona.

Ky-Mani Marley fez com que muita gente vibrasse ao ritmo do reggae no Estádio de Combém onde decorreu o certame.

A Vereadora da Cultura Jassira Monteiro fez um balanço positivo do festival.

“Completamente positivo, o dia de hoje superou as nossas espectativas tanto ao nível do público quanto a qualidade do show, da qualidade dos artistas, mas também, a participação do público que teve uma adesão de 200%”, avança.

Questionada se este foi o melhor festival de Nhá Santa Catarina de sempre, Jassira Monteiro responde dizendo que “realmente foi, o melhor de todos”.

“Eu garanto que sim, aliais basta ver a moldura humana que tivemos e a sua satisfação que todos saíram daqui”, diz.

A vereadora reconhece que o espaço onde foi realizado o festival “Estádio de Combém”, precisa melhorar, mas fez questão de dizer que certamente será o mesmo local receber os próximos eventos culturais.

No primeiro dia do festival que decorreu no passado dia 22 de Novembro estiveram no palco, Gilson Furtado, Tubarões, Lejemea, Soraia Ramos, Djodje, Trakinuz e Titio di Belo Freire, assim como também os artistas locais de Assomada.