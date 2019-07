Coletânea Direitos Humanos, Ambiente e Diversidade lançada hoje na Praia

“O Planeta Mágico”, “O Planeta Azul”, e “Sou Diferente” são três contos, da autoria de Zaida Sanches, que abordam temas da agenda global, promovendo os Direitos Humanos, Ambiente e Diversidade. A Colectânea é lançada hoje, na cidade da Praia.

São contos infanto-juvenis, para ler dos 5 aos 100, e repletos de mensagens que visam “disseminar em forma de contos, as recomendações da Declaração Universal dos Direitos do Homem; formar consciência cívica e promover atitudes ecológicas relativamente ao ambiente em particular ao Direito da água; e ainda, sensibilizar este público-alvo para as questões da diversidade, da inclusão social e promover a cultura da paz”.

Cada conto é uma história individual, abordando assuntos distintos, mas que se agrupam nesta colectânea pela interligação entre os direitos aqui promovidos, essenciais para a felicidade e o bem-estar, das pessoas e do Ambiente.

“Os princípios dos Direitos Humanos são retratados como alicerces que também garantem a diversidade cultural, a inclusão e o ambiente, este bem colectivo fundamental para a sobrevivência do homem e para uma vivência em dignidade”, explica a autora, em nota de imprensa.

Os contos, acrescenta ainda, “foram inspirados em vários instrumentos internacionais: nomeadamente a Carta Universal dos Direitos Humanos; a Declaração Universal dos Direitos da Água, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, da agenda das Nações Unidas e a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural”.

Temas que marcam a actualidade, tais como as desigualdades sociais, o tratamento discriminatório; o bullying; a poluição e a desertificação são aqui abordados em histórias cheias de mensagens e personagens interessantes.

Relativamente à forma, cada livro tem um formato especifico, sendo um rectangular, outro quadrado e um redondo, o que por si mostra a diversidade do mundo em que vivemos.

“A concepção e a ilustração ficaram a cargo de uma equipa liderada por Mário Tavares, da qual fizeram parte Merly Tavares, Jerson Varela, Nilson Fernandes”.

Esta é a segunda Colecção infanto juvenil da autora, que em2009, lançou a Colecção “Stera”, composta quatro contos infanto-juvenis e cujo objectivo era preservar aspectos da tradição cabo-verdiana.

O lançamento Coletânea Direitos Humanos, Ambiente e Diversidade realiza-se hoje, 9 de julho, pelas 17:30 horas, na Biblioteca Nacional, na Praia. A apresentação da Colectânea está a cargo da Primeira Dama e Jurista, Lígia Fonseca, Professora e Escritora Fátima Bettencourt, e do Sociólogo e escritor Nardi Sousa.