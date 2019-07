A 27ª edição do Festival de Areia Grande acontece este fim-de-semana para reunir num só palco vários artistas cabo-verdianos. Já são conhecidos os artistas que vão fazer a festa.

Uma das novidades é a participação do grupo Azagua, criada recentemente por um grupo de jovens músicos que pretendem enriquecer ainda mais a música de Cabo Verde.

O MC Tranka Fulha, depois da polémica no Festival da Gamboa, vai estar no palco de Areia Grande. A Câmara de Santa Cruz avançou que convidaram o MC Tranka Fulha, porque os munícipes solicitaram a participação deste artista no festival. A música alternativa estará naquele palco, através da Banda Primitive que está a comemorar os 16 anos de carreira.

O artista Romeu di Lurdis vai apresentar o seu primeiro trabalho a solo “Amoransa”, neste certame que recebe todos os anos centenas de pessoas. Neste sentido, esta sexta-feira e sábado, todos os caminhos vão dar à Areia Grande, em Santa Cruz, para dois dias daquele que já é um dos maiores festivais de Verão de Cabo Verde.

Big Z, Charbel, grupo musical Azagua, Mc Tranka Fulha, Ló, Lejemea, Banda Primitive, Mito Kaskas, Daniel Correia, Flávio Martins e Talentos de Santa Cruz são os artistas e bandas que vão actuar na sexta-feira, 19.

No sábado, 20, o palco será de Batchart, Blacka, Tony Fika, 2 Much, Ferro Gaita, Beto Duarte, Romeu di Lurdis, Trakinuz, Cesar Sanches, Odair Furtado e Veiga Brown. Organizado pela Câmara Municipal, o festival mantém o formato inaugurado em 2013. Trata-se, por isso, de um festival que acontece em recinto fechado, com entrada paga.

Os bilhetes estarão à venda a partir desta sexta-feira, 19, nos locais habituas e no recinto do festival, pelo valor de 300 escudos por dia. Conforme a organização, será criada uma estrutura com um forte contingente policial e de segurança privada para garantir a segurança das pessoas no evento.

As portas abrem a partir das 19 horas e os espetáculos arrancam às 21 horas. Mas antes do festival, no dia 18 de Julho, quinta-feira, no CentroKatchás, haverá a tradicional apresentação dos artistas que vão desfilar no areal de Areia Grande.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 920 de 17 de Julho de 2019.