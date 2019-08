Festival da Praia de Tedja com vozes da ilha

A 14ª edição do Festival de Música da Praia de Tedja, em São Nicolau, acontece este fim-de-semana. A edição 2019 do evento é uma homenagem a ilha e contempla um cartaz apenas com artistas de São Nicolau ou com origens na ilha. Nish Wadada, Leroy Pinto, William Araújo, Revan Almeida, Morgadinho são alguns dos nomes do cartaz deste ano.

A informação foi avançada, terça-feira, em conferência de imprensa de apresentação do cartaz do evento, pelo vereador da Cultura na Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, que garante que "está tudo pronto" para o arranque "da festa da música de São Nicolau". Diz Adildo Soares que, este ano, o objectivo é a "valorização e promoção dos artistas e talentos da ilha de Chiquinho". “O festival, como sempre, está inserido nas festividades do município e decidimos no ano passado que a edição 2019 seria uma homenagem à ilha de São Nicolau”, afirma. Segundo Adildo Soares, “os artistas que não foram contemplados no cartaz deste ano, terão prioridade na próxima edição do evento, em 2020”. A abertura do festival está marcada para as 21 horas de sexta feira e estará a cargo do grupo de tamboreiros e coladeiras de Praia Branca. Segue-se a actuação do grupo de danças tradicionais da ilha. Dj Dimitri, Crazy Brothers, Sams WSW, Leroy Pinto, Morgadinho, Nilton Ramalho, Nish Wadada e Tabanka são outros artistas e grupos que vão passar pelo palco, na primeira noite. Para o segundo dia, estão reservadas as actuações dos DJ Deivis e Davon Almeida, Bita Nascimento e grupo Amarelinho, Naiss d`Socol, Encontro de Gerações, Revan Almeida, Silvana Gomes, Zé Delgado, Johny Ramos, William Araújo. O festival encerra com o desfile de músicas do Carnaval de São Nicolau.

