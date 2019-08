Cabo-verdiana conquista Prémio de Melhor Actriz

A cabo-verdiana Vitalina Varela, conquistou este sábado, o Prémio de Melhor Actriz no filme que leva o seu nome e conta a sua história, no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça.

O filme “Vitalina Varela” do realizador português Pedro Costa, conquistou também, o Leopardo de Ouro, o prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de Locarno.

A longa-metragem sobre a imigrante cabo-verdiana, de 55 anos, que teve a estreia mundial na passada quarta-feira, no decurso da competição internacional na Suíça, deverá ser distribuído e exibido nos Estados Unidos da América já em 2020.

“Vitalina Varela” conta a história da cabo-verdiana que “há mais de 25 anos” esperou o seu bilhete de avião para ir ter com o marido, Joaquim, que imigrou para Portugal, mas, em 2013, acabou por morrer e sepultado na ausência da mulher que só chegou às terras lusas três dias depois do funeral, assim que teve conhecimento da fatídica notícia, resume a sinopse divulgada pela “Optec Filmes”, a produtora da película.

A publicação “Hollywood Reporter” descreveu o filme do realizador português, totalmente dedicado a actriz cabo-verdiana, como “um épico intimista” e “trágico”, considerando que irá colocar Pedro Costa “num novo patamar de ambiente, forma e narrativa” cinematográfica.

Em Setembro, o filme de Pedro Costa estará em competição no Festival de Cinema de Toronto, no Canadá, e será apresentado no 57.º Festival de Cinema de Nova Iorque, nos Estados Unidos.