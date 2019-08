Festividades do município com várias actividades

Decorre desde o dia 21 de Agosto, na ilha do Maio, as festividades de Nossa Senhora da Luz, padroeira do município, onde estão programadas várias actividades com destaque para o Baile Conjunto e Festival de praia de Beach Rotxa.

Está é uma boa oportunidade para visitar a ilha do Maio. Ilha de belas praias e de uma paisagem deslumbrante. Como cantou o compositor maiense Adalberto Silva (Betú) “Maio nha terra é sab, nha gente câ conché ninhum maldade”.

A ilha do Maio está em festas por esses dias, para celebrar a sua santa padroeira, Nossa Senhora da Luz. A Câmara Municipal já apresentou o programa das festividades, que teve início no dia 21 de Agosto com a prova de futsal masculino, na Cidade do Porto Inglês e na localidade de Morrinho.

Além de futsal, estão programadas provas de atletismo, ciclismo, concurso “Vôz di Djarmai 2019”, Baile de Conjunto, Festival da praia de Beach Rotxa, Sessão Solene da Assembleia Nacional, inaugurações e termina com a Missa Solene.

O concurso “Vôz di Djarmai” será no dia 4 de Setembro, onde os jovens maienses terão oportunidade de mostrar os seus talentos.

No dia 6, acontece o Baile Conjunto que terá actuação do mítico conjunto Bulimundo. Bulimundo com vários discos como “Mundo Ka Bu Kaba” (1982), “Êxodo” (1983), “Compasso Pilon” (1984), “Na Kal Qui Bu Ta Linha” (1991) e “Ta N’Deria Ka ta Kai” (1997), estará na ilha do Maio para uma noite inesquecível.

O Baile Conjunto contará ainda com a participação de artistas da diáspora como Luís Tavares, Mário Segunda e dos grupos de rabecada da ilha. O Baile Conjunto é uma forma de reviver as tradições de outrora naquela ilha com um grande potencial turístico.

Festival de Beach Rotxa

A XIV edição do Festival da praia de Beach Rotxa é um dos pontos altos das festividades, que acontece no dia 7 de Setembro e contará com a participação dos artistas Elji, Jay Moreira, Célio Dono, Nito de Tereza, Ferro Gaita, Gerson Spencer, Mito Kaskas e Ricky Man.

Elji é um artista que tem dado espectáculos em vários palcos do país e não só, e tem levado o público ao delírio pela sua forma de cantar e de estar no palco. “Raça Mau”, é o nome do seu primeiro álbum a solo, com 13 faixas, incluindo um featuring com Zeca di Nha Reinalda, na música “Toni”. Rap e hip-hop têm sido a sua filosofia musical, estilos que tem utilizado para passar mensagens através da música.

Jay Morreira é outro artista que estará neste festival. Jay lançou recentemente o seu sexto álbum intitulado “Verdade”. Para além do álbum “Verdade”, Jay já conta com outros discos no mercado, como “Mi Ku Bó”, “Só Mi”, “Ora Kim Tchiga Lá”, “Momento Certo”, e “Sempri Bandidos”.

Além destes artistas, este festival contará com actuações de Célio Dono e Nito de Tereza. Este evento será realizado num único dia, e a edilidade promete que nos próximos dias serão divulgados nomes de mais artistas que vão abrilhantar este evento cultural.

Depois da apresentação do cartaz do festival por parte da autarquia, vários munícipes maienses manifestaram o seu descontentamento pelo facto de o certame ser realizado este ano num único dia.

Conforme a edilidade a redução de dois para um dia do festival, tem a ver com a realidade da ilha.

“Estamos a falar de um município que ainda não tem muita capacidade de arrecadação de receitas próprias para arcar com todas as despeças, pelo que estamos a optar por um modelo de realização de um festival mais sustentável e, precisamente, vamo-nos concentrar num dia e com isso ganhar maior qualidade do evento”, explica o vereador da Cultura da Câmara Municipal do Maio, Queita Santos.

Já no dia 8, realiza-se a Missa Solene, onde são esperados centenas de fiéis da ilha e não só.

Texto originalmente publicado na edição impressa do expresso das ilhas nº 926 de 28 de Agosto de 2019.