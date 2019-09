Dino D'Santiago e Tutu Sousa no Festival Sete Sóis Sete Luas em Castro Verde

O artista cabo-verdiano Dino D`Santiago e o artista plástico Tutu Sousa vão marcar presença no 27º Festival Sete Sóis Sete Luas, em Castro Verde (Portugal), que decorre entre sexta-feira e domingo.

Este festival acolhe concertos musicais, animação de rua e artes plásticas.

A actuação de Dino D`Santiago será no domingo, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde. Além de Dino D`Santiago, o festival reúne artistas do Brasil, Espanha, Itália, Guiné-Bissau e Portugal.

Na área das artes plásticas, será apresentada a exposição “Meus aCORdes” com as obras de pintura de Tutu Sousa. A inauguração acontece será no sábado, no Fórum Municipal de Castro Verde.

Ainda durante o festival, Tutu Sousa vai realizar um laboratório de pintura mural destinada a jovens de Castro Verde.

Ao nível de animação de rua, o festival terá o espectáculo de bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, do artista espanhol, Yldor Llach, no sábado, e uma “aventura musical e circense” dos portugueses Irmãos Esferovite, no domingo.

O Festival Sete Sois Sete Luas é promovido por uma rede cultural composta por 30 cidades de países do mediterrâneo e do mundo lusófono onde decorre, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos.