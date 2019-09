“Mulheres e seus destinos” lançado em Novembro na Praia

O livro “Mulheres e seus destinos”, organizado por Lena Marçal e Yara dos Santos será lançado em Novembro próximo, na cidade da Praia. A informação foi avançada esta sexta-feira, pela escritora Yara dos Santos.

Segundo a escritora, o lançamento do livro será no dia 25 de Novembro, data em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Neste sentido, a escritora uruguaia, de nacionalidade espanhola, Carmen Posadas, é a convidada especial para escrever o prefácio do primeiro volume da “Mulheres e seus destinos”.

Este livro, conforme a escritora pretende, através da escrita, contribuir para a igualdade de participação e reforço do posicionamento da mulher na literatura. “É também uma oportunidade para as mulheres, ainda desconhecidas nas lides da literatura, revelarem o seu talento”.

De igual modo, o referido projecto literário, de periodicidade anual, assume um forte cariz social, em que a Associação Cabo-verdiana de Luta Contra Violência baseada no Género (ACLCVBG) e a Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro (ACLCC) são as entidades beneficiárias na íntegra do montante a arrecadar pela venda da antologia.

Carmen Posadas é autora de ensaios, guiões de cinema e de televisão, relatos e vários romances, entre os quais se destaca «Pequenas Infâmias». Este título foi galardoado com o Prémio Planeta de 1998 e foi objecto de críticas excelentes no «The New York Times» e no «The Washington Post». Os seus livros foram traduzidos para vinte e três línguas e são publicados em mais de 40 países.

Em 2002, a revista «Newsweek» aclamou Carmen Posadas como “uma das autoras latino-americanas mais relevantes da sua geração”. O seu mais recente livro, “La maestra de Títeres”, foi publicado, em Outubro de 2018.