Rapper NUBRU lança vídeo single “Kontributo”

O rapper Bruno Monteiro, de nome artístico “NUBRU”, lança esta sexta-feira, o seu primeiro vídeo single, intitulado “Kontributo”, nas plataformas digitais.

Segundo o rapper, “Kontributo” é uma pequena apresentação do que vai ser o seu próximo álbum, “Kaminhada”, que estará no mercado ainda este ano, terá 15 faixas inéditas e contará com participação de vários artistas cabo-verdianos, como Batchart, Djox, Kumba, Tochi, Mark Delman, Manolo, Nana, Dzenh e Rahiz.

Com este trabalho, o rapper quer transmitir mensagens de amor, paz e união, com letras que exaltam as causa humanas, políticas e sociais. “Tudo isso com o intuito de transformar vidas por meio de arte”.

O vídeo single “Kontributo” conta com participação de dois rappers de São Vicente, Mark Delman e Dzenh. Em relação à mixagem e masterização, ficou a cargo do produtor Golbeats. O videoclipe foi produzido pela empresa Clacket Vídeos.

“O single “Kontributo enfatiza qual é o nosso compromisso com a cultura Hip Hop e enfatiza também o nosso papel como rappers, como mensageiros, onde temos responsabilidade de lutar, trabalhar para que essa arte (Rap) seja cada vez mais respeitada”, lê-se na nota.

Outro aspecto enfatizado no single, conforme o rapper, é o compromisso que deve existir na produção da arte, “porque hoje, mais do que nunca, o rap feito em Cabo Verde tem tido um impacto significativo na mudança de vida de várias pessoas e tem assumido um lugar de destaque no panorama musical cabo-verdiano e na nossa diáspora, muito por culpa dos trabalhos de grande qualidade que tem sido feitos no nosso país”.