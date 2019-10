CVIFF com 22 filmes seleccionados

A V!VA Imagens acaba de anunciar os filmes seleccionados para a 13ª edição da Cabo Verde International Film Festival (CVIFF), de 15 a 19 deste mês, na ilha do Sal.

A abertura oficial acontece no dia 15 de Outubro, às 19h00, na Academia do Académico, Espargos.

Dos 34 filmes inscritos, 22 foram oficialmente seleccionados e irão competir para os prémios de Melhor Longa-metragem, Melhor Longa-metragem Documentário, Melhor Curtametragem, Melhor Curta-metragem Documentário, e o Prémio Parda (prédio do júri).

Para a Longa-metragem foram seleccionados quatro filmes, sete para Longa-metragem Documentário, sete para Curta-metragem e quatro para Curta-metragem Documentário.

O CVIFF conta com a parceria do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Associação de Cinema e Áudio Visual de Cabo Verde, Câmara Municipal do Sal, Hotel Odjo d’Água, e do patrocínio do Hotel Morabeza e da ASA.