Prémios Nobel da literatura de 2018 e 2019 já foram atribuídos

Olga Tokarczuk e Peter Handke são os vencedores. Cada um deles vai receber um prémio monetário de 827 mil euros.

Os vencedores do Prémio Nobel da Literatura referentes a 2018 e 2019 são anunciados depois de um ano de suspensão devido a um escândalo de abuso sexual e crimes financeiros, que abalou a Academia Sueca.

A esta nova fórmula não é alheio o facto de o escândalo que abalou a Academia ter surgido no meio do movimento #metoo, acabando por demonstrar a dificuldade da instituição em lidar com a violência de género e sexual. Em causa esteve o comportamento do fotógrafo Jean-Claude Arnault, acusado de assédio por 18 mulheres. Arnaut, condenado a dois anos de prisão, e a mulher, a poeta e dramaturga Katarina Frostenson, um dos 18 membros da Academia, dirigiam uma organização apoiada financeiramente pela instituição sueca quando as denúncias chegaram a público, levando à demissão de vários elementos do júri. Sem quórum e com a sua imagem em crise, a instituição decidiu adiar os prémios de 2018 para repensar a sua formulação.

Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk recebeu o prémio relativo a 2018 por "uma imaginação narrativa que, com uma paixão enciclopédica, representa um cruzar de fronteiras como forma de vida". Já o prémio de Hendke é justificado "pelo influente trabalho que, com ingenuidade linguística, tem explorado as periferias e as especificidades da experiência humana".

Desde que foi criado, o Nobel da Literatura foi atribuído a 110 escritores e por quatro vezes o prémio foi repartido entre dois premiados.

O escritor mais novo a receber o Nobel da Literatura foi o britânico Rudyard Kipling aos 41 anos, enquanto Doris Lessing se tornou a pessoa mais velha a ser galardoada quando recebeu o prémio aos 88 anos.