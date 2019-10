Novo livro de Nuno Rebocho apresentado em Lisboa

​O poeta e escritor Nuno Rebocho apresenta amanhã, 29, a sua mais nova obra literária, “A Ilha de Amianto”, editado pela Apenas Livros, em Lisboa, Portugal, a partir das 18:00 locais.

A apresentação acontece, segundo nota oficial, numa iniciativa organizada conjuntamente pelo Centro InterCulturaCidade, a editora Apenas Livros e o Circuito Cultural Lusófono e está integrada no evento “Semana do Livremente”, promovida pela Junta de Freguesia da Misericórdia e terá lugar n´A Cooperativa, em Lisboa.

Nuno Rebocho é jornalista, poeta e escritor, nasceu em Queluz, Portugal, cresceu e estudou em Moçambique, viveu longos anos em Cabo Verde.

Ex-jornalista da imprensa e da rádio, tanto em Portugal como em Cabo Verde, desempenhou funções de chefe de redacção da RDP Antena 2.

Foi adjunto do Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes do VI e VII Governos Constitucionais de Portugal e assessor da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde.

É Cidadão Honorário da Cidade Velha e nomeado assessor lusófono da Korsang di Melaka.

É também autor de uma vasta obra publicada em Portugal, Cabo Verde, Brasil, Espanha e Argentina.

Em Abril de 2018 publicou o livro “Histórias da História de Santiago”, um trabalho de investigação que aborda “factos marcantes” da história da Ribeira Grande de Santiago, como o porquê dos ataques dos corsários e o seu relacionamento com a crise dinástica em Portugal, em 1580, e a dominância do arquipélago crioulo pela Companhia do Grão-Pará e Maranhão.

A obra trouxe ainda dados sobre a Irmandade dos “Homens Pretos” de Nossa Senhora do Rosário e a “visita” a uma das mais antigas tabancas da ilha de Santiago, a Tabanca de Salineiro.