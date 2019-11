Festival Sete Sóis Sete Luas na Assomada

O Festival Sete Sóis Sete Luas chega, pelo segundo ano consecutivo, em Assomada.

Este evento acontece este sábado, na Praça Central de Assomada, e levará ao público de Assomada a banda Aywa, composta por músicos de França e Marrocos, que promete ritmos originais e rebeldes, que passam pelo jazz, reggae, rock and roll e world music.

Ainda pelo palco irão passar artistas locais como as batucadeiras Nha Ana da Veiga de Ribeirão Manuel, Vá e Zé di Tcharku e Benvindo & Nola.

Santa Catarina junta-se, assim, aos municípios cabo-verdianos de Ribeira Grande (Santo Antão), Tarrafal, Brava, Maio e São Filipe, que integram a Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas.

Este evento, que acontece em Cabo Verde desde 1998, conta com o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, em parceria com as Câmaras Municipais da Brava, do Maio, da Ribeira Grande de Santo Antão, de Santa Catarina, de São Filipe, do Tarrafal de Santiago e tem o alto patrocínio da Presidência da República.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Tunísia, Itália, Marrocos e Portugal.

O festival, que realiza a sua programação no âmbito da arte e da música popular contemporânea, com a participação de grandes figuras da cultura mediterrânica e lusófona, tem como objectivos o diálogo intercultural, a mobilidade dos artistas e a criação de formas originais de produção artística.