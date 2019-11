Maria Santos Trigueiros lança livro sobre educação multicultural em Cabo Verde

A obra “Educação, Multiculturalismo e Diversidade – Um olhar sobre Cabo Verde” resulta da tese de doutoramento da autora defendida em Julho de 2017, na Universidade Aberta, em Portugal.

O livro parte do pressuposto que as sociedades actuais são resultado das grandes transformações económicas, culturais, políticas e tecnológicas ocorridas nas últimas décadas à escala mundial, fruto do fenómeno da globalização. Em decorrência os contextos de aprendizagem têm sido alvo de alterações profundas tanto a nível do ensino/aprendizagem, como das exigências e necessidades dos aprendentes que se encontram inseridos nesses novos espaços sociológicos ou geográficos.

“Assim sendo, é nossa convicção de que nenhuma agenda de desenvolvimento social e humano do século XXI consegue alcançar o desejado nível de exequibilidade e de sucesso se não trouxer subjacentes as componentes do multiculturalismo e da diversidade, características incontornáveis da sociedade contemporânea”, considera Maria Santos Trigueiros.

Para a autora o multiculturalismo adquiriu nas últimas décadas tal grau de complexidade, transformando-se nu­ma problemática que um dos espaços que não pode ficar alheio a este fenómeno é o contexto educativo, porque é na escola que se dá o verdadeiro cruzamento de culturas, e onde se colocam os maiores questionamentos relacionados com a diversidade cultural.

Encarar o problema educativo com novos olhares

“Tal facto implica, necessariamente, aprender a encarar o problema educativo com novos olhares e procurar formas efectivas, eficientes e eficazes de lidar com a pluralidade e a diversidade em contextos de aprendizagem, de forma a proporcionar um ambiente de compreensão, paz, segurança e respeito mútuo no seio da comunidade educativa”, enfatiza.

Neste sentido, conforme a autora, o objectivo principal do livro foi lançar um olhar investigativo sobre a problemática da educação para a diversidade, incluindo o papel do professor intercultural, suas competências e perfil enquanto agente fundamental do processo de transformação social do individuo, e a dimensão do seu compromisso profissional para com as comunidades de aprendizagem onde exerce a sua actividade.

Professor intercultural, a peça-chave

“Reconhecendo no professor intercultural a peça-chave do processo da educação para a diversidade, foi nossa intenção debruçarmo-nos, de forma incisiva, sobre a problemática da formação de professores para contextos multiculturais diversos, devido à complexidade dos contextos em que trabalham”, explica a autora.

“Sendo o multiculturalismo uma das consequências mais visíveis da globalização, a problemática das migrações torna-se referência obrigatória neste trabalho, pelo que Cabo Verde aparece aqui apontado como exemplo de um dos países do mundo historicamente mais marcados pelo fenómeno das migrações e, consequentemente, pela diversidade e pelo multiculturalismo”, ressalta Maria Santos Trigueiros.

“Educação, Multiculturalismo e Diversidade – Um olhar sobre Cabo Verde”, com o selo da Acácia Editora, foi lançado esta sexta-feira, 22, no Auditório do Centro Cultural do Mindelo. A apresentação da obra estará a cargo dos professores universitários Rosa Maria Santiago e João da Cruz Delgado.

Maria Santos Lopes Trigueiros é doutora em Educação, na especialidade de Educação e Interculturalidade. Exerceu funções docentes na Escola Preparatória de S. Vicente e da Praia, e durante 32 anos foi docente no Liceu Ludgero Lima. Leccionou em várias das instituições de ensino superior sediadas em S. Vicente, acabando por fazer parte da equipa reitoral da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, colocada no Polo do Mindelo, desde o ano letivo de 2010/2011, tendo passado, a partir de 2014, a desempenhar as funções de Pró-Reitora.

Em 2010 publicou o livro “Ensino/Aprendizagem da Língua Inglesa em Cabo Verde: Um contributo para a História da Educação no Arquipélago”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 938 de 20 de Novembro de 2019.