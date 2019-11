Djodje, Kady, Ricky Man, Mário Marta e seus convidados na abertura da Noite Branca

Djodje, Kady, Ricky Man, Mário Marta e seus convidados vão marcar a abertura da Noite Branca, que acontece nos dias 20 e 21 de Dezembro. Este espectáculo irá também celebrar o 10º aniversário da produtora musical Broda Music.

A informação foi avançada esta sexta-feira, numa conferência de imprensa realizada pela Câmara Municipal da Praia e que contou com a presença da representante da Broda Music em Cabo Verde.

Segundo o vereador da Cultura, António Lopes da Silva, este será um espectáculo que vai marcar a Noite Brande deste ano, com oito horas de muita música, no centro histórico da cidade da Praia.

“Este ano, a Noite Branca terá um sabor especial, porque será um dos melhores espectáculos que vamos ter na cidade da Praia. Foi um trabalho muito duro conseguir esta parceira com a Broda Music e trazer todos esses artistas. Este espectáculo irá marcar a cidade da Praia e projecta Noite Branca para saltos mais altos”, assegura.

A abertura da 9ª edição da Noite Branca acontecer no dia 20 de Dezembro, na Avenida Amílcar Cabral. O espectáculo arranca a partir das 19h00 com o grupo Azagua e irá prolongar-se até às 02h00 da madrugada. Além dos artistas da Broda Music, o espectáculo vai contar com a actuação dos convidados como Dynamo, Loony Johnson, Mika Mendes e Mito Kaskas.

A Noite Branca continua no dia 21, com várias actividades culturais como concertos, dança, desfile de moda, feira de artesanato e cinema de rua.

Conforme António Lopes da Silva todos os palcos vão dar uma atenção especial à morna que, nessa altura, estará consagrada Património Imaterial da Humanidade.

Orçada em três mil contos, este ano a Noite Branca terá cerca de 16 palcos espalhados pelo centro histórico.