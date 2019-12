Joaquim Semedo brinda os praienses com exposição de pintura

Mais uma exposição de pintura para visitar nesta quadra festiva que se aproxima. A cidade da Praia acolhe desde quinta-feira, uma exposição de pintura do artista plástico Joaquim Semedo.

O artista de São Lourenço dos Órgãos expõe na cidade da Praia. Joaquim Semedo que tem vindo a espalhar a sua arte em vários pontos do país, vai presentear os praienses com os seus quadros que retratam as questões sociais.

Nesta exposição a que decidiu não atribuir um título, o artista plástico terá dois convidados: Nela Barbosa e Paulo Rosa.

A abertura da exposição contou com algumas actividades como declamação de poesia e actuação musical de alguns jovens talentos. Os quadros do artista e dos seus convidados estão patentes ao público, no Hotel Trópico.

Segundo Joaquim Semedo, a ideia desta exposição chamar a atenção das pessoas para as questões ambientais como alterações climáticas e apanhas de areia.

“Para esta exposição optei por não atribuir um título, porque acabei por convidar dois artistas, onde os seus quadros não se enquadram no mesmo tema que o meu”, indica.

A exposição terá 14 quadros, sendo que dez são da sua autoria, dois de Nela Barbosa e dois de Paulo Rosa.

“Viagens nas Tintas”

O projecto teve início no ano passado (2018) em Santo Antão e já percorreu vários pontos do país, com o seu brilho.

Conforme Joaquim Semedo este projecto está a ter cada vez mais impacto e mais procura. Neste sentido, o artista plástico decidiu que vai lançar esta marca, mas o lançamento ainda não tem uma data exacta.

O artista vai imprimir “Viagens nas Tintas” nas t-shirts, casacos e outros. E na quinta-feira, na inauguração da exposição, disse que irá oferecer algumas t-shirts as primeiras dez pessoas que chegaram ao local do evento.

O projecto “Viagens nas Tintas” está a ter muito impacto estou a sentir-me realizado com isso, e estou com mais ideias para fazer algo com este projecto.

Este projecto não fica por aqui, o artista assegura que tem muito ainda para dar. “Pretendo levar este projecto para as escolas e estou com uma agenda cheia para os próximos três/quatro meses”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 940 de 04 de Dezembro de 2019.