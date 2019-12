Kiki Lima com exposição na Praia

O pintor, escultor e designer Kiki Lima inaugurou na sexta-feira, 6, uma exposição de pintura intitulada “50 anos de musicalidade pictórica”.

A exposição, que está a decorrer no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, ficará patente ao público até o dia 14 deste mês.

Esta exposição visa celebrar os seus 50 anos de carreira do artista nesta área. Numa entrevista que deu ao Expresso das Ilhas, no ano passado (2018), Kiki Lima tinha afirmado que conseguiu na pintura o que muitos pintores não conseguiram, tanto a nível de produção artística como de receptividade positiva pelo público.

Com 50 anos de carreira, o pintor conta com mais de mil obras e centenas de exposições em África, Europa e América.

Na inauguração, Kiki Lima brindou o público com as suas lindas melodias, pois para além de pintor, é também músico e compositor com vários temas gravados.

Euclides Lima de nome artístico Kiki Lima é natural de Ponta do Sol, Santo Antão e licenciado em Design de Comunicação pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.