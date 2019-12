Praça de Santa Maria foi palco da VI Edição do Morna Jovem

Mirsia Lima é a vencedora da sexta edição do concurso Morna Jovem, que decorreu na passada sexta feira 13, na cidade de Santa Maria, ilha do Sal. O evento realizado ao ar livre contou com presença massiva do público salense que, apesar do frio, aplaudiu e apoiou os dez jovens participantes que, ao longo da noite, fizeram a morna soar pelas ruas da capital do turismo.

“Ondas Di Bô Corpu” e ‘Regaço’ foram os temas escolhidos pela jovem Mirsia Lima, natural da cidade de Santa Maria e que lhe valeram o primeiro prémio neste concurso musical organizado pela autarquia salense, onde a morna é rainha. O segundo lugar foi conquistado por Kattlen Jesus, com a interpretação de ‘Nôs Diva’ e ‘Doce Guerra’, e Sérgio Gomes foi o terceiro colocado, com a interpretação de "Cuzas di Coração", e ‘Porton di nos ilha’. De realçar que, a sexta edição do Morna Jovem foi realizada um dia após o reconhecimento do género musical como Património Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.